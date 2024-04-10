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10 квітня 2024, 10:43

Золоту прогнозують суттєве зростання до кінця 2025 року

Ціни на золото можуть злетіти до $3500 за унцію до кінця 2025 року, якщо інфляція почне зростати. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на прогноз президента Yardeni Research Еда Ярдені.

Ціни на золото можуть злетіти до $3500 за унцію до кінця 2025 року, якщо інфляція почне зростати.
Фото:depositphotos

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Як може змінитися вартість золота

Голова Yardeni Research прогнозує, що до кінця наступного року ціни на золото можуть зрости до $3500 доларів або на 49%. Це пов'язано з тим, що інфляція може піти тим шляхом, яким вона пішла в 1970-х роках, коли ціни почали зростати по спіралі й золото подорожчало з $35 за унцію до піка в $665 за унцію.

«Ціна на золото злітає на новий високий рівень. Ще одна спіраль „зарплата-ціни“, пов'язана зі зростанням цін на нафту, буде дуже нагадувати Велику інфляцію 1970-х років, коли ціна на золото злетіла до небес. За такого сценарію ціна на золото до 2025 року може скласти $3,000-$3,500 за унцію, що є реалістичною ціллю», — сказав Ярдені в записці для клієнтів.

Читайте: Золото оновило історичний максимум: чому його позиції вразливі

Що відбувається із золотом

На початку тижня ціни на золото продовжили своє рекордне зростання і досягли чергового історичного максимуму, перевищивши $2 375 за унцію.

За словами головного інвестиційного директора BNP Paribas Wealth ManagementШинга, золото, схоже, отримало деякий поштовх від інвесторів, які дивляться набагато далі вперед щодо таких питань, як стійкість боргу. Як і Паркер, Шинг також наголосив на ролі попиту з боку центральних банків у зростанні цін на золото.

Як писав «Мінфін», світові центробанки у лютому, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), закупили до золотовалютних резервів 19,1 тонни золота. Це в 2,4 рази менше уточнених результатів січня (45,4 тонни), і все ж таки приріст триває вже 9 місяців поспіль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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