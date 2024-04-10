Головне за середу: що НБУ відповів про поповнення золота, Приват виграв касацію у Суркісів

Національний банк України не купує золото на світовому ринку для поповнення золотовалютних резервів. Регулятор уточнив, що фізичний обсяг золота в резервах Нацбанку не змінювався з 2021 року, коли запас металу зріс на 30 тис. тройських унцій, тобто на 933 кілограми. Після цього досяг 27,1 тис. кг/27,1 тонни.

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ЄС також шукає способи зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.

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