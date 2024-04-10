НБУ не скуповує золото, як інші центробанки світу, а перетоплює брухт. Яка вага золотого запасу України
Головне за середу: що НБУ відповів про поповнення золота, Приват виграв касацію у Суркісів
Національний банк України не купує золото на світовому ринку для поповнення золотовалютних резервів. Регулятор уточнив, що фізичний обсяг золота в резервах Нацбанку не змінювався з 2021 року, коли запас металу зріс на 30 тис. тройських унцій, тобто на 933 кілограми. Після цього досяг 27,1 тис. кг/27,1 тонни.
Санкції проти росії: Що готує Євросоюз в 14-му пакеті
ЄС також шукає способи зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.
«Справа Суркісів»: Приватбанк виграв касацію на $350 млн
Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку і не дозволив компаніям, пов’язаним з родиною Суркісів, стягнути з держбанку $350 млн.
До яких хитрощів вдаються девелопери, щоб підштовхнути ринок первинного житла
Столичні забудовники «притримують» запуск нових об'єктів і затягують добудову існуючих, інколи імітуючи бурхливу діяльність. Хто з них реально виконує свої зобов'язання, а хто намагається затягнути будівництво, розбирався «Мінфін».
Коментарі