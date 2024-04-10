Санкції проти росії: Що готує Євросоюз в 14-му пакеті

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Що відомо

«Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні. Він, ймовірно, включатиме широкий перелік обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з обходом — наприклад, у морському секторі, оскільки росія продовжує намагатися порушувати верхню межу цін на експорт нафти», — заявив він на конференції.

За словами Домбровскіс, ЄС також шукає способи зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.

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«З погляду ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями», — сказав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії визнав, що санкції проти росії могли б працювати ще ефективніше.

Він додав, що з низки причин короткостроковий вплив санкцій виявився менш вираженим, ніж очікувалося, однак вони все ж призвели до збільшення витрат для російської економіки.

Він визнав, що в цілому росія порівняно швидко змогла налагодити нові торгові шляхи. Зокрема, рф збільшила торгівлю з країнами, які не вводять санкції, такими як Китай, Індія, деякі країни Близького Сходу та деякі інші.

Нагадаємо

23 лютого 2024 року ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії. Він спрямований на подальше обмеження доступу до військових технологій та розширює список компаній, які допомагають у війні — їх кількість перевищила 2 тисячі.