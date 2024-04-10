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10 квітня 2024, 11:11

Санкції проти росії: Що готує Євросоюз в 14-му пакеті

Європейський союз готує наступний, 14-й за рахунком пакет санкцій проти росії, повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише «Радіо Свобода».

Європейський союз готує наступний, 14-й за рахунком пакет санкцій проти росії, повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише «Радіо Свобода».► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо«Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні. Він, ймовірно, включатиме широкий перелік обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з обходом — наприклад, у морському секторі, оскільки росія продовжує намагатися порушувати верхню межу цін на експорт нафти», — заявив він на конференції.

За словами Домбровскіс, ЄС також шукає способи зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.

Читайте: ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії

«З погляду ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями», — сказав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії визнав, що санкції проти росії могли б працювати ще ефективніше.

Він додав, що з низки причин короткостроковий вплив санкцій виявився менш вираженим, ніж очікувалося, однак вони все ж призвели до збільшення витрат для російської економіки.

Він визнав, що в цілому росія порівняно швидко змогла налагодити нові торгові шляхи. Зокрема, рф збільшила торгівлю з країнами, які не вводять санкції, такими як Китай, Індія, деякі країни Близького Сходу та деякі інші.

Нагадаємо

23 лютого 2024 року ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії. Він спрямований на подальше обмеження доступу до військових технологій та розширює список компаній, які допомагають у війні — їх кількість перевищила 2 тисячі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Vadim531
Vadim531
10 квітня 2024, 12:02
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***  — все эти санкции, третий год войны и пох рфии на них
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Ranet
Ranet
10 квітня 2024, 12:11
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Сенс банк продать не успеют. Суд в ЕС отменил санкции, наложенные на Фридмана.
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