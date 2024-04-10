«Справа Суркісів»: Приватбанк виграв касацію на $350 млн

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку і не дозволив компаніям, пов’язаним з родиною Суркісів, стягнути з держбанку $350 млн. Про це повідомила пресслужба банку.

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Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до державного Приватбанку, Мінфіну та Уряду та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з ПриватБанку майже 350 млн доларів.

«Ми вітаємо це рішення Верховного Суду. Перемога у цій справі — це не просто спільний юридичний успіх Приватбанку та Кабінету Міністрів, це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. В ПриватБанку ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює не даремність нашої відданості таким цінностям. Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах», — зауважив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

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