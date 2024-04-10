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10 квітня 2024, 9:27

«Справа Суркісів»: Приватбанк виграв касацію на $350 млн

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку і не дозволив компаніям, пов’язаним з родиною Суркісів, стягнути з держбанку $350 млн. Про це повідомила пресслужба банку.

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку і не дозволив компаніям, пов’язаним з родиною Суркісів, стягнути з держбанку $350 млн.
Фото:depositphotos

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Деталі

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до державного Приватбанку, Мінфіну та Уряду та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з ПриватБанку майже 350 млн доларів.

«Ми вітаємо це рішення Верховного Суду. Перемога у цій справі — це не просто спільний юридичний успіх Приватбанку та Кабінету Міністрів, це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. В ПриватБанку ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює не даремність нашої відданості таким цінностям. Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах», — зауважив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Читайте: Суркіси VS Приват: Банк викликали до суду. Офшори хочуть повернути собі $250 мільйонів

Передісторія

Справа «компаній Суркісів» розглядалася судами з 2017 року, з 2020 — у Верховному Суді. Вона вирізняється найбільш зухвалими судовими рішеннями, якими намагалися вплинути на діяльність Банку.

Наприкінці 2016 року під час націоналізації Приватбанку грошові кошти, розміщені компаніями-нерезидентами на депозитних рахунках кіпрської філії Банку, були включені до процедури bail-in, оскільки Національний банк України визнав родину Суркісів та їх компанії пов'язаними з Приватбанком особами.

Читайте: На Приватбанк наклали два штрафи за неповернення депозиту Суркісам

Окрім двох позовів, що зараз перебувають на розгляді в українських судах різних юрисдикцій (Печерський районний суд міста Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд), дані компанії-нерезиденти одночасно судяться з Банком і на Кіпрі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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