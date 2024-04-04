88% українських біженців не планують повертатися додому ще щонайменше пів року — дослідження

Більшість опитаних біженців з України (88%) планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на 6 місяців. Про це свідчать результати дослідження, проведеного дослідницькою організацією IMPACT, повідомляє пресслужба Товариства Червоного Хреста України.

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«Прагнення повернутися в Україну залишається домінуючим серед українців в Польщі. Причому багато хто висловлює бажання повернутися в Україну в майбутньому (70%). Проте, переважна більшість, а саме 88% планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, принаймні ще на 6 місяців», — йдеться в повідомленні.

Станом на початок 2024 року приблизно 6,2 млн біженців з України залишаються у різних країнах світу, більшість з них шукають захисту в Європі. Проте багато хто планує або вже повернувся додому.

Згідно з результатами дослідження, однією з причин повернення в Україну є бажання возз'єднатися з сім'єю та туга за домом.

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Дослідження

Дослідження проводиться з березня 2022 року і триває дотепер, щомісяця IMPACT проводить телефонне опитування 5 000 респондентів, серед них біженці та ті, хто повертається в Україну.