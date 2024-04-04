Більшість опитаних біженців з України (88%) планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на 6 місяців. Про це свідчать результати дослідження, проведеного дослідницькою організацією IMPACT, повідомляє пресслужба Товариства Червоного Хреста України.
88% українських біженців не планують повертатися додому ще щонайменше пів року — дослідження
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«Прагнення повернутися в Україну залишається домінуючим серед українців в Польщі. Причому багато хто висловлює бажання повернутися в Україну в майбутньому (70%). Проте, переважна більшість, а саме 88% планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, принаймні ще на 6 місяців», — йдеться в повідомленні.
Станом на початок 2024 року приблизно 6,2 млн біженців з України залишаються у різних країнах світу, більшість з них шукають захисту в Європі. Проте багато хто планує або вже повернувся додому.
Згідно з результатами дослідження, однією з причин повернення в Україну є бажання возз'єднатися з сім'єю та туга за домом.
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Дослідження
Дослідження проводиться з березня 2022 року і триває дотепер, щомісяця IMPACT проводить телефонне опитування 5 000 респондентів, серед них біженці та ті, хто повертається в Україну.
Коментарі - 14
А через «пів року» уже 98% беженцев не будут планировать возвращаться
С окончанием войны украинские беженцы , которые там живут , разъедутся , а которые уехали за границу — не вернутся
Те производства что с востока релоцируются- не бегут на западную, а бегут сразу в Польшу, где понятные правила ведения бизнеса
Сирийцы сколько уже «сидят» ? Лет 10 или больше? И что-то съезжать не собираются
Интересно .
То есть миллионов 20 украинцев в стране останутся (причем уже, в основном, немолодого возраста и если еще останется столько) и миллионов 20−30 на нашу «землю обетованную» приедут сирийцев и афганцев , причем молодых, детородного возраста .
А это страна точно Украиной будет называться тогда ?
Ну к этим 72% можно смело добавлять и те 24% которые за ПЕС голосовали . И те и другие — одно болото