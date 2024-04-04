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4 квітня 2024, 11:24

88% українських біженців не планують повертатися додому ще щонайменше пів року — дослідження

Більшість опитаних біженців з України (88%) планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на 6 місяців. Про це свідчать результати дослідження, проведеного дослідницькою організацією IMPACT, повідомляє пресслужба Товариства Червоного Хреста України.

Більшість опитаних біженців з України (88%) планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, щонайменше ще на 6 місяців.
Фото: freepik.com

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«Прагнення повернутися в Україну залишається домінуючим серед українців в Польщі. Причому багато хто висловлює бажання повернутися в Україну в майбутньому (70%). Проте, переважна більшість, а саме 88% планують залишитися в країні, в якій вони перебувають, принаймні ще на 6 місяців», — йдеться в повідомленні.

Станом на початок 2024 року приблизно 6,2 млн біженців з України залишаються у різних країнах світу, більшість з них шукають захисту в Європі. Проте багато хто планує або вже повернувся додому.

Згідно з результатами дослідження, однією з причин повернення в Україну є бажання возз'єднатися з сім'єю та туга за домом.

Читайте також: У Литві 75% українських біженців планують повернутись додому — опитування

Дослідження

Дослідження проводиться з березня 2022 року і триває дотепер, щомісяця IMPACT проводить телефонне опитування 5 000 респондентів, серед них біженці та ті, хто повертається в Україну.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+118
Lolik1837
Lolik1837
4 квітня 2024, 11:40
#
«88% українських біженців не планують повертатися додому ще щонайменше пів року «

А через «пів року» уже 98% беженцев не будут планировать возвращаться
+
+69
Lolik1837
Lolik1837
4 квітня 2024, 11:43
#
По ходу жилье во Львовах, Тернополях и прочих Франковсках надо срочно продавать .
С окончанием войны украинские беженцы , которые там живут , разъедутся , а которые уехали за границу — не вернутся
+
+30
mantis05
mantis05
4 квітня 2024, 12:29
#
Ща прибежит теребонька и будет рассказывать как похорошели квартиры во франике без канализации :D
+
0
Abramon
Abramon
4 квітня 2024, 13:28
#
Я взагалі не розумію, що можна робити в містах на заході України крім походів по кав’ярнях. Можливо в майбутньому будуватимуть підприємства одним словом реальний сектор виробництва, а не лише сфера обслуговування.
+
+15
mantis05
mantis05
4 квітня 2024, 14:15
#
После совка, тенденции такие были, что где уже есть производство- там оно и будет, заодно где есть специалисты- там и будет производство. С западной многие просто уже тогда бежали в Европу, чтобы каких-то денег заработать. Был момент, когда Балога насосал у кетайцев деняк на сборку на печатные платы, но ребятки *** решили что без их ценных указаний и защиты от злой среды- никак не справятся. Так и умерли все перспективы для западной.
Те производства что с востока релоцируются- не бегут на западную, а бегут сразу в Польшу, где понятные правила ведения бизнеса
+
+14
Игорь УА
Игорь УА
4 квітня 2024, 11:50
#
Будут сидеть пока не выгонят из социальных халуп и не перестанут платить пособия.
+
+117
Lolik1837
Lolik1837
4 квітня 2024, 11:55
#
«Будут сидеть пока не выгонят из социальных халуп и не перестанут платить пособия.»

Сирийцы сколько уже «сидят» ? Лет 10 или больше? И что-то съезжать не собираются
+
+60
Rubi0
Rubi0
4 квітня 2024, 12:41
#
На пособиях сидят разве что в германии, там еще их платят и то 30−40% устроилось, а в остальных странах по статистике то там уже давно до 70% трудоустроены. а остальные 30% пенсионры вот и вернутся в Украину и то еще подумают, получать доплаты до минимальной немецкой пенсии + продуктовые наборы и страховку медицинскую сидя в германии или минималку с фигой в украине при летящей в пропасть гривне
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
4 квітня 2024, 13:18
#
Ничего страшного, даже если не вернуться то заменим украинцев рабочей силой из ближнего востока.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
4 квітня 2024, 14:38
#
«Ничего страшного, даже если не вернуться то заменим украинцев рабочей силой из ближнего востока.»

Интересно .

То есть миллионов 20 украинцев в стране останутся (причем уже, в основном, немолодого возраста и если еще останется столько) и миллионов 20−30 на нашу «землю обетованную» приедут сирийцев и афганцев , причем молодых, детородного возраста .
А это страна точно Украиной будет называться тогда ?
+
+30
Саша Ник
Саша Ник
4 квітня 2024, 13:26
#
Увы, но беженцы больше не войны и ракет боятся, они боятся наших политиков, своих же сумасшедших, создавших деспотию концлагерного типа, с сортами населения.
+
0
financialGenius
financialGenius
4 квітня 2024, 14:07
#
Благодарите 72% «умных» людей , хотя пусть будет им уроком и может в следующий раз думать будут хоть одной извилиной …
+
0
Lolik1837
Lolik1837
4 квітня 2024, 14:43
#
«Благодарите 72% „умных“ людей ,»

Ну к этим 72% можно смело добавлять и те 24% которые за ПЕС голосовали . И те и другие — одно болото
+
0
penetrator1963
penetrator1963
4 квітня 2024, 14:46
#
Вы сейчас, кстати, тоже делите людей на сорта. кого благодарить? ваших родителей?
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