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27 лютого 2024, 12:16

У Литві 75% українських біженців планують повернутись додому — опитування

75% українських біженців, які перебувають у Литві, планують повернутись на батьківщину, коли це буде безпечно. Ще близько 17% українців поки що не визначилися з остаточним рішенням. Про це свідчать дані дослідження, проведеного у 2023 році Вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції (IOM Lietuva), повідомляє Delfi.

75% українських біженців, які перебувають у Литві, планують повернутись на батьківщину, коли це буде безпечно.
Фото: freepik.com

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Основні виклики для українців у Литві

Учасники дослідження сказали, що основними викликами для них залишається:

  • фінансова стабільність (25%),
  • мовний бар'єр (21%),
  • довгострокова оренда житла (19%),
  • працевлаштування (19%).

За словами глави IOM Lietuva Ейтвідаса Бінгяліса, за два роки війни на зміну базовим потребам прийшли виклики, пов'язані з інтеграцією.

«Ми зараз все частіше чуємо про курси литовського, це означає, що люди обрали життя в Литві, поки в їхній країні не безпечно. Проте більша частина українців планує повернутися додому, коли це буде можливо», — сказав Бінгяліс.

За даними організації, у перші місяці після прибуття до Литви українці зазначали, що особливо потребують фінансової допомоги та медичних послуг, а після першого року стали акцентувати пошук роботи та курси литовського. Тому їм надали можливість безкоштовно вивчати литовську мову. Повідомляється, що курси відвідали 400 українців.

Дослідження показало, що, як і раніше, залишається актуальним питання купівлі ліків (19%), засобів особистої гігієни (16%) та одягу (14%). За цей час українцям роздали 2 000 карток для придбання ліків, 160 сімей отримали купони на суму 150 євро на купівлю різних речей для облаштування побуту, а на покриття побутових витрат за перший рік організація виділила 330 000 євро.

Виділялися також гроші на оплату оренди, а минулого року було відкрито інформаційний центр MICenter, у якому проводять різні заняття для українців.

«Що стосується інтеграції українців в інших країнах Балтії та пов'язаних з нею викликів, то тут особливої різниці немає. У Литві та Латвії на першому місці — фінансова стабільність, в Естонії — мовний бар'єр, відповідно 25%, 38%, і 42%, сусідніх країнах українці також стикаються з проблемою довгострокової оренди (Латвія — 17%, Естонія — 21%) та викликами, пов'язаними з працевлаштуванням (Латвія — 31%, Естонія — 33%)», — сказав Бінгяліс.

За два роки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до Литви приїхало майже 84 тисячі українців.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Литва продовжила тимчасовий захист для біженців з України на рік — до березня 2025 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
financialGenius
financialGenius
27 лютого 2024, 13:11
#
Я бы тоже возвращался из Литвы … очень пасмурно и много дождей , погода так себе , не представляю как там люди живут и они не сильно счастливы … но не в Украину , разве что через 2−3 года после отмены военного положения и только если будет достойная работа, а ни за 200 долларов как раб …
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
27 лютого 2024, 13:45
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Скорее всего языковой барьер главная проблема тк литовский — нифига не славянский язык и понять его интуитивно невозможно в отличии от того же польского.
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