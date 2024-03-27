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27 березня 2024, 14:54

Держборг України за місяць скоротився більш ніж на $1 млрд

Державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або $143,69 млрд. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, пише РБК-Україна.

Державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або $143,69 млрд.

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Як змінилася цифра

За даними Мінфіну, протягом лютого 2024 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 2,03 млрд гривень та скоротилася на $1,21 млрд у доларовому еквіваленті.

Різниця пояснюється девальвацією гривні. Офіційний курс долара за місяць зріс на з 37,87 до 37,97 грн/долар.

На тлі погашення боргу Україна не отримувала міжнародних кредитів.

За даними НБУ, у лютому Україна отримала:

  • $514,4 млн — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
  • $295 млн — грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк.

Читайте: Гетманцев порахував, скільки Україна отримає від міжнародних партнерів та на що очікувати далі

Реструктуризація боргу

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Після цього у вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

У грудні 2023 року реструктуризацію державного боргу України перед групою офіційних кредиторів із країн «Великої сімки» (G7) та Паризького клубу було продовжено до кінця березня 2027 року.

За 2022 рік держборг України збільшився на 13,7% ($13,49 млрд) до $111,45 млрд.

Протягом 2023 року сума боргу збільшилася на $33,87 млрд (30,4%) $145,32 млрд.

Джерело: Мінфін
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