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27 березня 2024, 20:00

Україна отримає ще $1,5 млрд, держборг став менше, НБУ думає прив'язати гривню до євро: головне за 27 березня

Світовий банк ухвалив надання Україні $1,5 млрд

Рада директорів Світового банку схвалила позику на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL) обсягом $1,5 млрд. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. Кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом $984 млн та під гарантію Великої Британії на суму $516 млн.

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Джерело: Мінфін
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