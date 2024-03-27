Україна отримає ще $1,5 млрд, держборг став менше, НБУ думає прив'язати гривню до євро: головне за 27 березня

Рада директорів Світового банку схвалила позику на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL) обсягом $1,5 млрд. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. Кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом $984 млн та під гарантію Великої Британії на суму $516 млн.

Держборг України за місяць скоротився більш ніж на $1 млрд

Державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або $143,69 млрд.

В ЄС вирішили не передавати Україні прибутку від заморожених російських активів за 2022−2023 роки — ЗМІ

ЄС вирішив не передавати Україні 5 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів у 2022−2023 роках. Ця сума залишиться у депозитарії цінних паперів Euroclear як страховка на випадок судових позовів росії.

Нацбанк розглядає варіант прив'язки гривні до євро замість долара

В Україні зростає частка валютних угод в євро. У НБУ припускають, що в недалекому майбутньому постане питання про прив'язку курсу гривні до євро замість долара.

Дефолт чи нова відстрочка: як Україні домовитися щодо євробондів

У влади залишилося чотири місяці, щоб домовитися про реструктуризацію боргу за єврооблігаціями та відстрочити виплату $4,5 млрд. В умовах тотального дефіциту держбюджету та несвоєчасного надходження зовнішньої допомоги повернути цей борг немає можливості, про що регулярно каже керівництво Нацбанку.