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27 березня 2024, 8:10

Світовий банк ухвалив надання Україні $1,5 млрд

Рада директорів Світового банку схвалила Позику на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL) обсягом $1,5 млрд. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Рада директорів Світового банку схвалила Позику на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL) обсягом $1,5 млрд.
Фото:depositphotos

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Деталі

Кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом $984 млн та під гарантію Великої Британії на суму $516 млн.

«Світовий банк, Японія та Велика Британія є ключовими партнерами України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення. З огляду на виклики спричинені широкомасштабною збройною агресією росії, забезпечення потреб наших громадян є пріоритетом українського Уряду. Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Держбюджету та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Водночас з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України в рамках позики DPL2024 на найближчі роки, з японських коштів Угодою про позику DPL передбачена капіталізація відсотків у сумі $99,54 млн.

Що відомо про проєкт

Проєкт DPL — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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