З конвеєра Volvo зійшло останнє дизельне авто

Шведський автовиробник Volvo завершує 45-річну історію використання дизельних двигунів у своїх легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром.

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Остання дизельна модель

Останньою дизельною моделлю Volvo став кросовер преміум-класу XC90, який зійшов з конвеєра в Торсланді.

Volvo XC90

Кросовер має рядний 2,0-літровий чотирициліндровий дизельний двигун із турбонаддувом сімейства VEA, який дебютував у 2013 році.

Автомобіль одразу з заводу відправили у музей World of Volvo у Гетеборзі, Швеція.

Це був лише другий власно створений і вироблений дизель Volvo за її 97-річну історію. Перший, який дебютував у 2001 році, був п'ятициліндровим агрегатом, виготовленим на заводі силових агрегатів автовиробника в Сковде, Швеція.

Зараз ця фабрика перепрофілювалась на виробництво електродвигунів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в вересні 2023 року у Volvo заявили, що компанія припиняє виробництво будь-яких дизельних моделей, що залишилися, до початку 2024 року, оскільки прямує до того, щоб стати виробником повністю електричних автомобілів.

В кінці 2023 року повідомлялося, що Volvo розпочинає попереднє виробництво свого першого електричного седана ES90 (або V551) у Китаї.