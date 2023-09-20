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20 вересня 2023, 11:37 Читать на русском

Volvo припинить виробництво дизельних автомобілів до 2024 року

Шведський автомобільний виробник Volvo Cars заявив, що припинить виробництво будь-яких дизельних моделей, що залишилися, до початку 2024 року, оскільки компанія прямує до того, щоб стати виробником повністю електричних автомобілів. Про це йдеться в заяві компанії, передає Reuters.

Шведський автомобільний виробник Volvo Cars заявив, що припинить виробництво будь-яких дизельних моделей, що залишилися, до початку 2024 року, оскільки компанія прямує до того, щоб стати виробником повністю електричних автомобілів.
Фото: depositphotos

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Відмова від дизелю

«Через кілька місяців буде виготовлено останній автомобіль Volvo з дизельним двигуном, що зробить Volvo Cars одним із перших виробників старих автомобілів, який зробить цей крок», — Volvo взяла на себе зобов’язання перейти на повністю електричну систему до 2030 року.

Хоча ще у 2019 році більшість автомобілів, які Volvo продавала в Європі, були дизельними, у 2022 році вони становили лише 8,9% продажів шведського автовиробника.

Читайте: Європарламент підтримав заборону на продаж авто на дизелі й бензині з 2035 року

У серпні 33% продажів Volvo становили повністю електричні або гібридні моделі. Компанія не повідомила, скільки з решти 67% моделей двигунів внутрішнього згоряння були дизельними, а скільки працювали на бензині.

У 2015 році на дизельні автомобілі припадало понад 50% продажів нових автомобілів у Європі, але в липні на них припадало трохи більше 14% продажів.

Джерело: Мінфін
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20 вересня 2023, 11:46
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