Volvo припинить виробництво дизельних автомобілів до 2024 року

Шведський автомобільний виробник Volvo Cars заявив, що припинить виробництво будь-яких дизельних моделей, що залишилися, до початку 2024 року, оскільки компанія прямує до того, щоб стати виробником повністю електричних автомобілів. Про це йдеться в заяві компанії, передає Reuters.

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Відмова від дизелю

«Через кілька місяців буде виготовлено останній автомобіль Volvo з дизельним двигуном, що зробить Volvo Cars одним із перших виробників старих автомобілів, який зробить цей крок», — Volvo взяла на себе зобов’язання перейти на повністю електричну систему до 2030 року.

Хоча ще у 2019 році більшість автомобілів, які Volvo продавала в Європі, були дизельними, у 2022 році вони становили лише 8,9% продажів шведського автовиробника.

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У серпні 33% продажів Volvo становили повністю електричні або гібридні моделі. Компанія не повідомила, скільки з решти 67% моделей двигунів внутрішнього згоряння були дизельними, а скільки працювали на бензині.

У 2015 році на дизельні автомобілі припадало понад 50% продажів нових автомобілів у Європі, але в липні на них припадало трохи більше 14% продажів.