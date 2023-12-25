Volvo розпочинає виробництво свого першого електричного седана ES90

Volvo розпочинає попереднє виробництво свого першого електричного седана ES90 (або V551) у Китаї. Про це пише NV з посиланням на шведське видання Teknikens Värld .

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Що відомо

Після випуску кількох позашляховиків і незвичайного мінівена Volvo розробляє ще один електрокар. Цього разу це седан.

У внутрішній мережі Volvo напередодні з’явилося фото із заводу на сході Китаю, де можна побачити заховану під кришкою з написом «Конфіденційно» машину — новий седан V551 (ES90).

Як пише видання, седан описують у внутрішній нотатці як першу глобальну модель бренду, розробка якої велася під керівництвом інженерної групи в Шанхаї (тут розташований центр досліджень). Команда, що працює над новим авто, складається з фахівців із Китаю та Швеції.

«Це робить нас на один крок ближче до постачання нового готового автомобіля нашим клієнтам. … Ми можемо використовувати його для тестів, він відіграє вирішальну роль у процесі розробки V551», — коментує Йоран Ларссон, технічний керівник проєкту V551.

Раніше стало відомо, що новий седан буде розроблено на тій самій платформі SPA2, що й електричний кросовер компанії EX90. Volvo ES90 нібито матиме довжину 4,99 метра, висоту 1,547 метра і ширину 1,945 метра, що співмірно з авто конкурентів BMW i5, Mercedes EQE і майбутнім Audi A6 E-Tron.

Вага седана — орієнтовно 2600 кілограмів (з подвійним приводом) і 2500 кілограмів (для моделі з одним двигуном і заднім приводом). Акумулятор, як передбачається, має місткість 111 кВт-год (як і EX90). Запас ходу, за прогнозами, сягатиме 600 кілометрів для одномоторної моделі. Серійне виробництво нібито стартує в травні 2024 року.