Власники Rolls-Royce та Lamborghini цьогоріч звільнені від «податку на розкіш» — Bihus.Info

У цьогорічному переліку авто, власники яких повинні сплатити 25 тис. грн (так званий «податок на розкіш») відсутні багато моделей автомобілів, деякі розкішні марки в цілому, а також містяться банальні помилки, які можна використати у якості шпаринок для несплати податку. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

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Розкішні авто поза списком

«Список автомобілів під оподаткування готує ДП „Держзовнішінформ“, він публікується на сайті Мінекономіки. У ньому вказуються конкретні марки, моделі, об'єми двигунів, вік машини, а також комплектація чи версія, за яку доведеться платити — аби власники чітко розуміли, що саме їхній транспортний засіб підлягає оподаткуванню», — йдеться в сюжеті.

Журналісти з'ясували, що у перелік автомобілів, власники яких мають сплатити транспортний податок у 2024 році, взагалі не потрапили автівки марки Ferrari.

«Вони найдорожчі на українському авторинку, за даними сайту auto.ria. Дві SF90 2022 року нині продаються за $650 тис. і $800 тис. — дорожча була частиною колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка», — йдеться у матеріалі.

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Крім цього, у переліку з сайту Мінекономіки взагалі відсутні автомобілі Rolls-Royce.

Автівками цієї британської марки користуються народні депутати України. Зокрема, на кросоверах Cullinan було помічено нардепів Степана Івахіва, Суто Мамояна та Геннадія Вацака, додає Bihus.Info.

«Кондитерський дім Вацака також володіє седаном Rolls-Royce Ghost та кросовером Lamborghini Urus. Автомобілів цієї італійської марки теж немає у цьогорічному переліку на сайті Мінекономіки», — йдеться в сюжеті.

Також у переліку взагалі відсутні автомобілі марки McLaren, Alpina, низка моделей Mercedes-Benz, які по ціновому критерію мали б потрапити під оподаткування, та безліч інших.

Крім цього, у списку помічені помилки, які дозволяють за бажання уникати сплати податку навіть за ті автівки, які є в переліку, підкреслюють журналісти.

Зокрема, для трьох моделей Bentley вказано неправильні об'єми двигунів, а седани Mercedes-Maybach прописані з помилкою — MaVbach.

Який розмір податку

Ставка податку фіксована — 25 тис. грн на рік за кожне авто, що підлягає оподаткуванню.

Тому розмір транспортного податку ніяк не залежить від вартості автомобіля. Але є нюанс, платити треба до початку місяця, що настає за місяцем, в якому автомобілю виповнюється 5 років.

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Тож, у разі спливу п'ятирічного віку, легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період із 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 5 років.

А якщо ви придбали автомобіль посеред року, то податок сплачується пропорційно лише за місяці, коли авто було у вашій власності, починаючи з місяця, у якому виникло право власності.