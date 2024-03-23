Оновлена програма EFF з МВФ: Україні вдалося обійтися без нових маяків

Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною. У ньому відсутні нові структурні маяки, а дати виконання трьох наявних відкладено на кілька місяців. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Впровадження методології оцінювання наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності відкладено на пів року — до кінця грудня, а розроблення політики щодо державних підприємств, дивідендної політики та стратегію приватизації - на два місяці, до кінця жовтня цього року.

Також змінено активний структурний маяк щодо підконтрольних державі банків, і тепер він допускає продовження роботи Першого інвестиційного банку (PINBank), який перейшов у власність держави за рішенням ВАКС від росіянина Євгена Гінера, який потрапив під санкції, і який хотіла б отримати для розвитку державна Укрпошта.

«Усі системні банки з переважною державною участю перебуватимуть у віданні Міністерства фінансів, а несистемні банки, які перейшли в державну власність, не рекапіталізуватимуться коштом фіскальних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання в разі порушення пруденційних вимог», — йдеться в оновленому меморандумі.

Найближчі структурні маяки

граничний термін ухвалення закону про раціоналізацію розгляду справ Вищим антикорупційним судом (ВАКС) справ із можливістю такого розгляду одним суддею замість колегії з трьох суддів відкладено на місяць — до кінця квітня.

розроблення до кінця березня концептуальної записки за програмою «5−7-9%» із пропозиціями з переорієнтації на малі та середні підприємства шляхом поступової відмови від участі великих компаній,

посилення моніторингу та забезпечення належних гарантій і ухвалення до кінця червня закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) із дотриманням наявного розмежування між його слідчими повноваженнями і повноваженнями НАБУ.

до кінця червня має бути визначено обсяг простроченої заборгованості та оцінено фінансовий стан теплопостачальних організацій (ТКЕ) шляхом проведення камеральної перевірки авторитетною аудиторською компанією, зокрема шляхом виділення простроченої заборгованості до і після лютого 2022 року.

Наприкінці липня спливають строки виконання ще двох структурних маяків:

підготовки оцінки ефективності податкових пільг, включно з їхньою вартістю для бюджету, щоб виробити єдиний підхід до реформи,

ухвалення закону про створення нового суду, що розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність і чесність.

Скільки маяків виконала Україна

За словами першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, загалом Україна виконала 21 з 35 маяків, які записані в Меморандумі.

Нагадаємо

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.

Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $880 млн.

До державного бюджету України вже надійшли три транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $4,5 млрд. У 2024 році програма передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні.