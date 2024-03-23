Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною. У ньому відсутні нові структурні маяки, а дати виконання трьох наявних відкладено на кілька місяців. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Оновлена програма EFF з МВФ: Україні вдалося обійтися без нових маяків
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Впровадження методології оцінювання наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності відкладено на пів року — до кінця грудня, а розроблення політики щодо державних підприємств, дивідендної політики та стратегію приватизації - на два місяці, до кінця жовтня цього року.
Також змінено активний структурний маяк щодо підконтрольних державі банків, і тепер він допускає продовження роботи Першого інвестиційного банку (PINBank), який перейшов у власність держави за рішенням ВАКС від росіянина Євгена Гінера, який потрапив під санкції, і який хотіла б отримати для розвитку державна Укрпошта.
«Усі системні банки з переважною державною участю перебуватимуть у віданні Міністерства фінансів, а несистемні банки, які перейшли в державну власність, не рекапіталізуватимуться коштом фіскальних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання в разі порушення пруденційних вимог», — йдеться в оновленому меморандумі.
Найближчі структурні маяки
- граничний термін ухвалення закону про раціоналізацію розгляду справ Вищим антикорупційним судом (ВАКС) справ із можливістю такого розгляду одним суддею замість колегії з трьох суддів відкладено на місяць — до кінця квітня.
- розроблення до кінця березня концептуальної записки за програмою «5−7-9%» із пропозиціями з переорієнтації на малі та середні підприємства шляхом поступової відмови від участі великих компаній,
- посилення моніторингу та забезпечення належних гарантій і ухвалення до кінця червня закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) із дотриманням наявного розмежування між його слідчими повноваженнями і повноваженнями НАБУ.
- до кінця червня має бути визначено обсяг простроченої заборгованості та оцінено фінансовий стан теплопостачальних організацій (ТКЕ) шляхом проведення камеральної перевірки авторитетною аудиторською компанією, зокрема шляхом виділення простроченої заборгованості до і після лютого 2022 року.
Наприкінці липня спливають строки виконання ще двох структурних маяків:
- підготовки оцінки ефективності податкових пільг, включно з їхньою вартістю для бюджету, щоб виробити єдиний підхід до реформи,
- ухвалення закону про створення нового суду, що розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність і чесність.
Скільки маяків виконала Україна
За словами першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, загалом Україна виконала 21 з 35 маяків, які записані в Меморандумі.
Нагадаємо
31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.
Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $880 млн.
До державного бюджету України вже надійшли три транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $4,5 млрд. У 2024 році програма передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні.
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