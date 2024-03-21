У лютому продажі нових авто в ЄС збільшилися на 10%. Ринок електрокарів стоїть на місці

У лютому продажі нових легкових автомобілів у ЄС зросли на 10% у порівнянні з лютим минулого року, оскільки автовиробники, включно з Volkswagen AG і Stellantis NV, компенсували відкладені замовлення. При цьому частка ринку електромобілів залишилася незмінною. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, минулого місяця кількість зареєстрованих авто зросла до 995 059 одиниць. Автомобілі з акумуляторним живленням не змогли завоювати більшу частку ринку після падіння попиту на ринках, включаючи Німеччину та Швецію.

Зазначається, що автовиробники регіону добре почали рік, але висока вартість позик і рецесія в Німеччині, найбільшому автомобільному ринку в ЕС, можуть відштовхнути покупців від покупок авто.

Деякі країни також поступово припиняють надавати субсидії для електромобілів, які роками підвищували попит на ці авто.

«Субсидії не повинні бути вічними, але зараз вони нам потрібні», — заявив голова Renault SA Жан-Домінік Сенар під час слухань у Сенаті Франції в середу.

Зазначається, що грудневе рішення Німеччини скасувати субсидії суттєво дестабілізує ринок електромобілів, і це може призвести до певного спаду, особливо у 2024 році.

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Продажі електромобілів у Німеччині впали на 15% у лютому, навіть коли такі виробники, як Volkswagen, намагалися компенсувати скорочення державної допомоги власними знижками.

Низькоякісна інфраструктура зарядних станцій залишається перешкодою на шляху до більш широкого розповсюдження електрокарів у Європі.

Клієнти все частіше купують моделі і з акумулятором і з двигуном внутрішнього згорання: в лютому продажі гібридних авто зросли на 12%, випереджаючи зростання не лише повністю електричних автомобілів, але й моделей, що працюють на бензині.

У результаті автовиробники, включаючи Mercedes-Benz Group AG і Audi, скорочують свої стратегії розвитку електромобілів. Renault SA, яка цього року робить ставку на значне оновлення свої авто, веде переговори з колегами про партнерство для створення більш доступних електромобілів.