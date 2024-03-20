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20 березня 2024, 12:44

Названі світові лідери з автопродажів у 2023 році

У рейтингу World Car Group у 2023 році домінує Toyota Group, зростання продажів якої становить 4,6%. Про це повідомляє focus2move.

У рейтингу World Car Group у 2023 році домінує Toyota Group, зростання продажів якої становить 4,6%.
Фото: freepik.com

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У 2023 році лідером стала Toyota Group, яка продала 10,8 млн автомобілів (+4,6%), зберігши значну перевагу над усіма іншими.

Другою була Volkswagen Group з 8,8 млн продажів (+10,9%), які різко зросли в Америці (+16,6%) та Європі (+20,3%).

Hyundai-Kia займає 3 місце, повідомляючи про 7,1 млн продажів і зростання продажів на 3,9%. Це зростання було підтримано зростанням продажів в Америці (+7,9%) та Азії (+6,3%).

На 4-му місці Renault Nissan Alliance — 6,9 млн продажів (+5,8%). Боротьба в Азії (-15,3%) і Африці (-8,8%) компенсується зростанням в обох Америках (+22,2%) і Європі (+18,0%).

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Stellantis зберігає п'яте місце з 6,5 млн продажів (+3,2%). Він втратив суттєві продажі в Азії (-13,3%), тоді як повідомлялося про зростання в Європі (+12,5%).

На шостому місці General Motors з 6,2 млн продажів (+3,3%)

На 7 місці Honda Motor з 4,1 млн продажів (+4,2%)

Восьме місце за Ford з 3,9 млн проданих одиниць (+4,5%).

На 9 місці Suzuki з 3,05 млн продажів помірно впала (-0,2%).

На 10 місці BYD — піднявшись на 3 позиції — з 2,6 млн продажів (+46,3%). Китайська група досягла кращих результатів, ніж Tesla, хоча вона все ще продає багато автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Дослідження

У звіті використовувались дані про реєстрації авто з Глобальної бази даних, що належить команді focus2move, яка відстежує реєстрації в 159 країнах.

Джерело: Мінфін
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