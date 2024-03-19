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19 березня 2024, 20:00

Гривня продовжує падіння, Мінфін залучив 16 млрд від ОВДП: головне за 19 березня

НБУ вперше підвищив офіційний курс долара до 39,13 гривень

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара до гривні до історичного максимуму. Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на рівні 39,1338 грн за 1 долар (+0,1594 грн).

Долар на міжбанку продовжив зростання — вже вище 39 гривень

Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 19 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,33 млрд грн, що на 7,45 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,88 млрд грн.

ЄС підготував пропозиції щодо прибутків від активів рф — Bloomberg

Європейський Союз підготував законодавчі пропозиції, згідно з яким Україна може почати отримувати прибутки від заморожених російських активів вже в липні. Пропозиції, які вимагають підтримки всіх держав-членів ЄС, передбачають застосування додаткового податку на прибутки, отримані від заморожених російських активів, з метою використання близько трьох мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Костя Мороз
Костя Мороз
19 березня 2024, 22:52
#
Якщо гривня так, і далі буде обезцінюватися то ОВДП мало хто буде купувати
+
0
Mini Mi
Mini Mi
19 березня 2024, 23:22
#
Ну надо же на второй год и после роста с 27 до 39 начало доходить
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