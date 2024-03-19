Гривня продовжує падіння, Мінфін залучив 16 млрд від ОВДП: головне за 19 березня

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара до гривні до історичного максимуму. Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на рівні 39,1338 грн за 1 долар (+0,1594 грн).

Долар на міжбанку продовжив зростання — вже вище 39 гривень

Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 19 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,33 млрд грн, що на 7,45 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,88 млрд грн.

ЄС підготував пропозиції щодо прибутків від активів рф — Bloomberg

Європейський Союз підготував законодавчі пропозиції, згідно з яким Україна може почати отримувати прибутки від заморожених російських активів вже в липні. Пропозиції, які вимагають підтримки всіх держав-членів ЄС, передбачають застосування додаткового податку на прибутки, отримані від заморожених російських активів, з метою використання близько трьох мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну.