Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 19 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,33 млрд грн, що на 7,45 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,88 млрд грн. При цьому Мінфін знизив ставки. Про це свідчать дані міністерства.