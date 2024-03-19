Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 березня 2024, 17:10

Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 19 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,33 млрд грн, що на 7,45 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,88 млрд грн. При цьому Мінфін знизив ставки. Про це свідчать дані міністерства.

Міністерство фінансів 19 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,33 млрд грн, що на 7,45 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,88 млрд грн.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

  • 3,02 млрд грн під 16,46% з погашенням 12 березня 2025 року (минулого тижня ставка була 16,76%);
  • 4,11 млрд грн під 17,35% з погашенням 28 січня 2026 року (минулого тижня ставка була 17,60%);
  • 3,37 млрд грн під 18,30% з погашенням 7 липня 2027 року (минулого тижня ставка була 18,50%).

В іноземній валюті:

  • $149,78 млн під 4,66% з погашенням 24 квітня 2025 року.

Читайте також: У січні уряд залучив від продажу ОВДП майже 33 млрд, а упродовж воєнного стану — 851 млрд

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
w33
w33
19 березня 2024, 17:17
#
Потужний результат!
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
19 березня 2024, 17:19
#
Інвесторам ще вкінці буде треба пройти квест — фінмоніторінга на блокування/розблокування рахунків)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
19 березня 2024, 17:41
#
Регулятор опускает ставку на 0.5%. Естественно вслед за этим падают депозитные ставки и ставки ОВГЗ. И буквально за несколько дней гривна падает на 3%. И на фиг тогда эти 18,3% от трехгодичных ОВГЗ , если тут за несколько дней скачок курса сожрал прибыль за полгода от этих ОВГЗ?

Продолжит такими темпами падать курс — народ начнет массово перекладываться из гривны в валюту. Ключевую ставку надо поднимать вновь
+
+15
BobKickass
BobKickass
19 березня 2024, 18:33
#
Купіть овгз, навіть якщо в нуль вийдете, то хоча б зробите вклад в існування України.
+
+15
Smerch747
Smerch747
19 березня 2024, 18:43
#
Люди которые используют «цифры» но при этом не умеют считать это прикол)

Если гривна падает на 3% на 6% или хоть на 18.3% она не хуже долара под матрасом (главный конкурент ОВГЗ)
У нас есть дистанция в десятки лет, и уважаемый Алес 6-чето там даже посчитал для вас — сколько вы получите в обоих случаях.
Мыслить категориями «за нексолько дней» это просто манипуляция. Типа «весь год будет падать такими темпами и получим плюс 100% роста гривны» Точно так же завтра будет (или взять то что было) усиление гривны и всё = смотрите овгз дают 30%!!!
Забавно что так «адепты» овгз не делают — не используют манипуляцию короткой дистанции.

А вообще помогать своей стране, тем более в сложный час — является благом и патриотизмом, кто знает сколько жизней спасли эти облигации.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GuitarHero и 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами