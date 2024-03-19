Міністерство фінансів 19 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,33 млрд грн, що на 7,45 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,88 млрд грн. При цьому Мінфін знизив ставки. Про це свідчать дані міністерства.
19 березня 2024, 17:10
Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 3,02 млрд грн під 16,46% з погашенням 12 березня 2025 року (минулого тижня ставка була 16,76%);
- 4,11 млрд грн під 17,35% з погашенням 28 січня 2026 року (минулого тижня ставка була 17,60%);
- 3,37 млрд грн під 18,30% з погашенням 7 липня 2027 року (минулого тижня ставка була 18,50%).
В іноземній валюті:
- $149,78 млн під 4,66% з погашенням 24 квітня 2025 року.
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Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Продолжит такими темпами падать курс — народ начнет массово перекладываться из гривны в валюту. Ключевую ставку надо поднимать вновь
Если гривна падает на 3% на 6% или хоть на 18.3% она не хуже долара под матрасом (главный конкурент ОВГЗ)
У нас есть дистанция в десятки лет, и уважаемый Алес 6-чето там даже посчитал для вас — сколько вы получите в обоих случаях.
Мыслить категориями «за нексолько дней» это просто манипуляция. Типа «весь год будет падать такими темпами и получим плюс 100% роста гривны» Точно так же завтра будет (или взять то что было) усиление гривны и всё = смотрите овгз дают 30%!!!
Забавно что так «адепты» овгз не делают — не используют манипуляцию короткой дистанции.
А вообще помогать своей стране, тем более в сложный час — является благом и патриотизмом, кто знает сколько жизней спасли эти облигации.