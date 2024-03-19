ЄС підготував пропозиції щодо прибутків від активів рф — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 березня 2024, 13:53

ЄС підготував пропозиції щодо прибутків від активів рф — Bloomberg

Європейський Союз підготував законодавчі пропозиції, згідно з яким Україна може почати отримувати прибутки від заморожених російських активів вже в липні. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на проєкти документів.

Європейський Союз підготував законодавчі пропозиції, згідно з яким Україна може почати отримувати прибутки від заморожених російських активів вже в липні.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Пропозиції, які вимагають підтримки всіх держав-членів ЄС, передбачають застосування додаткового податку на прибутки, отримані від заморожених російських активів, з метою використання близько трьох мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну та стимулювання оборонної промисловості країни, зазначає Bloomberg.

Згідно з пропозицією, частка доходів, отриманих після 15 лютого, яку ще не визначено, буде перераховуватися Євросоюзу двічі на рік до скасування санкцій.

Гроші спочатку виділятимуться на Європейський фонд миру, за рахунок якого відшкодуються поставки зброї Києву, а також на фінансування України через бюджет ЄС.

Прибутки, отримані до цього, будуть тимчасово утримуватися перед переказом в бюджет ЄС в межах п'яти років, йдеться в проєкті пропозицій.

Що обговорюватимуть в ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі напередодні, що вони ухвалили «політичне рішення, хоча й не юридичне» щодо того, як скористатися надприбутками.

Верховний представник ЄС із закордонної і безпекової політики Жозеп Боррель, своєю чергою, заявив журналістам: «Я не можу сказати, що була одностайність, але був серйозний консенсус для прийняття цього рішення». Він додав, що деякі країни-члени хочуть дізнатися більше про пропозицію.

Втім, як пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, кілька держав-членів ЄС не бажають підтримувати використання грошей для надання Україні військової підтримки, і такий розкол може призвести до затримки прогресу у цьому питанні.

Лідери країн-членів ЄС обговорять ці пропозиції під час зустрічі в Брюсселі цього тижня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Rubi0
Rubi0
19 березня 2024, 14:19
#
В пятницу будет еще одна такая же статья после очередного обсужления , а потом еще с десяток как и было за 3 года)
+
0
bonv
bonv
19 березня 2024, 14:50
#
Пропозиції - не гроші.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами