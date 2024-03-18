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18 березня 2024, 15:18

Енергетика очолила рейтинг найкращих бізнесів за виторгом: банки увійшли у ТОП

Енергетика визнана найкращою з погляду виторгу підприємств цієї галузі у 2023 році. Банки також потрапили до ТОПу. Про це свідчать дані Опендатабот.

Енергетика визнана найкращою з погляду виторгу підприємств цієї галузі у 2023 році.

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Платформа опублікувала свіжий рейтинг на основі свого індексу, у який увійшли підприємства України за найбільшим виторгом та бездоганною діловою репутацією.

ТОП галузями за виторгом (на основі аналізу провідних 10 підприємств) стали:

  • енергетика (20,59%) — 745,9 млрд грн
  • оптова торгівля (14,8%) — 535,3 млрд грн
  • роздрібна торгівля (12,6%) — 457,3 млрд грн
  • добувна промисловість (10,1%) — 365,3 млрд грн
  • переробна промисловість (8,76%) — 317,5 млрд грн
  • банківська (6,5%) — 236,4 млрд грн
  • транспорт та пошта (6,1%) — 219,8 млрд грн

На інші галузі припадає 20,57%, або 745 млрд грн.

В банківській галузі до ТОП-10 підприємств увійшли:

До ТОП-10 компаній із найбільшим виторгом у галузі фінансів увійшли:

  • Інфініті профіт (54,69%, або 37,81 млрд грн виторгу)
  • НоваПей (10,81% або 7,48 млрд грн виторгу)
  • Інвестиційний капітал Україна (10,53%, або 7,28 млрд)
  • Укр кредит фінанс (4,52%, або 3,12 млрд грн)
  • Український кондитерський холдинг (4,26%, або 2,95 млрд грн)
  • Даймонд пей (3,76%, або 2,6 млрд грн)
  • Лінтер (3,45%, або 2,39 млрд грн)
  • Безпечне агентство необхідних кредитів (3,37%, або 2,33 млрд грн)
  • Фінансова компанія «Є гроші ком» (2,4%, або 1,66 млрд грн)
  • Мілоан (2,22%, або 1,53 млрд грн).
Джерело: Мінфін
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