Енергетика визнана найкращою з погляду виторгу підприємств цієї галузі у 2023 році. Банки також потрапили до ТОПу. Про це свідчать дані Опендатабот.
18 березня 2024, 15:18
Енергетика очолила рейтинг найкращих бізнесів за виторгом: банки увійшли у ТОП
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Платформа опублікувала свіжий рейтинг на основі свого індексу, у який увійшли підприємства України за найбільшим виторгом та бездоганною діловою репутацією.
ТОП галузями за виторгом (на основі аналізу провідних 10 підприємств) стали:
- енергетика (20,59%) — 745,9 млрд грн
- оптова торгівля (14,8%) — 535,3 млрд грн
- роздрібна торгівля (12,6%) — 457,3 млрд грн
- добувна промисловість (10,1%) — 365,3 млрд грн
- переробна промисловість (8,76%) — 317,5 млрд грн
- банківська (6,5%) — 236,4 млрд грн
- транспорт та пошта (6,1%) — 219,8 млрд грн
На інші галузі припадає 20,57%, або 745 млрд грн.
В банківській галузі до ТОП-10 підприємств увійшли:
- Приватбанк (42,99% із загального виторгу)
- Ощадбанк (9,88%)
- Райффайзен Банк (9,55%)
- ПУМБ (6,79%)
- Універсал банк (6,68%)
- Укрсиббанк (6,52%)
- Сенс Банк (5,47%)
- ОТП Банк (4,39%)
- Укргазбанк (3,9%)
- Креді Агріколь Банк (3,82%)
До ТОП-10 компаній із найбільшим виторгом у галузі фінансів увійшли:
- Інфініті профіт (54,69%, або 37,81 млрд грн виторгу)
- НоваПей (10,81% або 7,48 млрд грн виторгу)
- Інвестиційний капітал Україна (10,53%, або 7,28 млрд)
- Укр кредит фінанс (4,52%, або 3,12 млрд грн)
- Український кондитерський холдинг (4,26%, або 2,95 млрд грн)
- Даймонд пей (3,76%, або 2,6 млрд грн)
- Лінтер (3,45%, або 2,39 млрд грн)
- Безпечне агентство необхідних кредитів (3,37%, або 2,33 млрд грн)
- Фінансова компанія «Є гроші ком» (2,4%, або 1,66 млрд грн)
- Мілоан (2,22%, або 1,53 млрд грн).
Джерело: Мінфін
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