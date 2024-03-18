Енергетика очолила рейтинг найкращих бізнесів за виторгом: банки увійшли у ТОП

Енергетика визнана найкращою з погляду виторгу підприємств цієї галузі у 2023 році. Банки також потрапили до ТОПу. Про це свідчать дані Опендатабот.

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Платформа опублікувала свіжий рейтинг на основі свого індексу, у який увійшли підприємства України за найбільшим виторгом та бездоганною діловою репутацією.

ТОП галузями за виторгом (на основі аналізу провідних 10 підприємств) стали:

енергетика (20,59%) — 745,9 млрд грн

оптова торгівля (14,8%) — 535,3 млрд грн

роздрібна торгівля (12,6%) — 457,3 млрд грн

добувна промисловість (10,1%) — 365,3 млрд грн

переробна промисловість (8,76%) — 317,5 млрд грн

банківська (6,5%) — 236,4 млрд грн

транспорт та пошта (6,1%) — 219,8 млрд грн

На інші галузі припадає 20,57%, або 745 млрд грн.

В банківській галузі до ТОП-10 підприємств увійшли:

До ТОП-10 компаній із найбільшим виторгом у галузі фінансів увійшли: