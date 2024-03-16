ЄС виділить Україні перший транш за програмою Ukraine Facility наступного тижня — єврокомісар

Перше виділення коштів Україні Європейським Союзом за новою чотирирічною програмою Ukraine Facility відбудеться наступного тижня. Про це повідомив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, пише Інтерфакс-Україна.

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«Дуже радий підготувати ґрунт для першого виділення коштів за програмою для України наступного тижня. Ми підтримуємо Україну та інвестуємо цим у нашу безпеку», — написав він у соцмережі X, проілюструвавши пост підписанням документа.

Зі свого боку український міністр фінансів Сергій Марченко подякував єврокомісару та ЄС за підтримку України.

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Нагадаємо

Україна підписала з ЄС документи про 6 млрд євро перехідного фінансування, що дасть змогу Україні отримати 4,5 млрд євро у березні і, в разі виконання двох умов, ще 1,5 млрд євро у квітні.

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