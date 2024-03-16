Перше виділення коштів Україні Європейським Союзом за новою чотирирічною програмою Ukraine Facility відбудеться наступного тижня. Про це повідомив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, пише Інтерфакс-Україна.
ЄС виділить Україні перший транш за програмою Ukraine Facility наступного тижня — єврокомісар
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«Дуже радий підготувати ґрунт для першого виділення коштів за програмою для України наступного тижня. Ми підтримуємо Україну та інвестуємо цим у нашу безпеку», — написав він у соцмережі X, проілюструвавши пост підписанням документа.
Зі свого боку український міністр фінансів Сергій Марченко подякував єврокомісару та ЄС за підтримку України.
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Нагадаємо
Україна підписала з ЄС документи про 6 млрд євро перехідного фінансування, що дасть змогу Україні отримати 4,5 млрд євро у березні і, в разі виконання двох умов, ще 1,5 млрд євро у квітні.
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Як повідомляє Reuters, це об'єднання допоможе їм вести переговори з Києвом щодо реструктуризації боргу. Офіційна група могла б розпочати обговорення напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які стартують 17 квітня у Вашингтоні.
Зазначається, що це буде перша спроба формалізувати переговори між приватними власниками облігацій та Україною. Попередні консультації, які велися з осені 2023 року, були неофіційні.
За словами джерел агентства, український офіс з управління боргом звернувся до деяких інвесторів, щоб об'єднати їх у групу кредиторів. Туди увійдуть від восьми до 12 великих компаній з управління активами.
Поки неясно, яким чином виглядатиме ця реструктуризація, адже вона стосується економіки країни, у якій йде війна. Деякі власники облігацій сподіваються вийти з реструктуризації боргу за допомогою нових облігацій, які забезпечуватимуть виплати відсотків із самого початку. Однак це може виявитись неприйнятним для Києва, який щосили намагається зміцнити свої фінанси, щоб утримати країну на плаву.