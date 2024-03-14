Пишний очікує в березні-квітні більше $10 млрд міжнародної допомоги. Звідки надійдуть кошти

Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд дол. США. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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Міжнародна допомога

«Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд дол. США. Активізація надходжень зовнішньої допомоги найближчим часом дасть змогу суттєво наростити обсяг міжнародних резервів», — зазначив він.

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Пишний каже, що на сьогодні зберігається також ризик недостатності міжнародного фінансування, проте останнім часом спостерігалися позитивні зрушення в цьому питанні.

Так, наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024−2027 роки. У його межах уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 4,5 млрд євро.

Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень.

«Ми очікуємо в березні на рішення Міжнародного валютного Фонду. Згідно із ним Україна отримає близько $900 млн. Також очікуємо засідання Ради директорів Світового Банку й виділення $1,5 млрд», — уточнив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Крім того, Ніколайчук згадав і про Ukraine Facility, згідно із яким Україна має отримати 6 млрд євро.

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«Також очікуємо до кінця березня на кредит від канадців у розмірі близько $1,5 млрд», — розповів заступник голови.