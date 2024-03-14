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14 березня 2024, 14:56

Пишний очікує в березні-квітні більше $10 млрд міжнародної допомоги. Звідки надійдуть кошти

Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд дол. США. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд дол.
Фото: bank.gov.ua

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Міжнародна допомога

«Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд дол. США. Активізація надходжень зовнішньої допомоги найближчим часом дасть змогу суттєво наростити обсяг міжнародних резервів», — зазначив він.

Читайте: Міжнародні резерви продовжують зменшуватись: у лютому вони «схудли» на 3,8%

Пишний каже, що на сьогодні зберігається також ризик недостатності міжнародного фінансування, проте останнім часом спостерігалися позитивні зрушення в цьому питанні.

Так, наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024−2027 роки. У його межах уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 4,5 млрд євро.

Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень.

«Ми очікуємо в березні на рішення Міжнародного валютного Фонду. Згідно із ним Україна отримає близько $900 млн. Також очікуємо засідання Ради директорів Світового Банку й виділення $1,5 млрд», — уточнив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Крім того, Ніколайчук згадав і про Ukraine Facility, згідно із яким Україна має отримати 6 млрд євро.

Читайте: Україна підписала угоду з ЄС про отримання 6 млрд євро допомоги

«Також очікуємо до кінця березня на кредит від канадців у розмірі близько $1,5 млрд», — розповів заступник голови.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
14 березня 2024, 15:14
#
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю … А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
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0
Alex2006
Alex2006
14 березня 2024, 15:42
#
Бідні кабанчики))
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0
Vol88
Vol88
14 березня 2024, 15:51
#
Свято Дерибану🤑 наближається. Набрали боргів, як *** блох хто віддавати буде точно не ці 🤡
Знову будуть показухи з з@крепами на міжбанку, цікаво чим ті від Яника відрізняються ті тоже заливали тримаючи курс.
Тільки ті заливали з Доходів,
а ці г… з боргів шикують.
А шетржалитз Яника шкода він той 95-балаган не прихлопнув, як тепер ущербний.
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