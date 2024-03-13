Валюта піднялась до нових вершин, угода з ЄС на 6 млрд євро: головне за середу 13 березня

Білий дім оголосив про виділення пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів.

Будинок під Києвом через «єОселя»: які варіанти пропонують забудовники

Наприкінці минулого року Кабмін розширив програму пільгового кредитування «єОселя» на таунхауси та будинки. Попит на таку нерухомість з боку кредитних покупців активізувався лише наприкінці минулого місяця, а в березні, коли на ринку заміської нерухомості традиційно починається «високий сезон», потенційних клієнтів побільшало. «Мінфін» розбирався, що можна купити за пільговим кредитом від держави під Києвом та які тут є нюанси.