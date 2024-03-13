Валюта піднялась до нових вершин, угода з ЄС на 6 млрд євро: головне за середу 13 березня
За підсумками сьогоднішніх міжбанківських валютних торгів на майданчику Bloomberg курс гривні до долара опустився зі вчорашніх 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копійки). У другій половині дня були пропозиції з продажу на рівні 38,85 грн/$, проте фактично угоди на цьому рівні не укладалися.
Україна підписала угоду з ЄС про отримання 6 млрд євро допомоги
Україна та Європейський Союз підписали угоду щодо перехідного фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів — 6 млрд євро.
США оголосили про виділення Україні нового пакету допомоги на $300 мільйонів
Білий дім оголосив про виділення пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів.
Будинок під Києвом через «єОселя»: які варіанти пропонують забудовники
Наприкінці минулого року Кабмін розширив програму пільгового кредитування «єОселя» на таунхауси та будинки. Попит на таку нерухомість з боку кредитних покупців активізувався лише наприкінці минулого місяця, а в березні, коли на ринку заміської нерухомості традиційно починається «високий сезон», потенційних клієнтів побільшало. «Мінфін» розбирався, що можна купити за пільговим кредитом від держави під Києвом та які тут є нюанси.
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