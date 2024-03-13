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13 березня 2024, 20:00

Валюта піднялась до нових вершин, угода з ЄС на 6 млрд євро: головне за середу 13 березня

Гривня оновила історичний мінімум на міжбанку

За підсумками сьогоднішніх міжбанківських валютних торгів на майданчику Bloomberg курс гривні до долара опустився зі вчорашніх 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копійки). У другій половині дня були пропозиції з продажу на рівні 38,85 грн/$, проте фактично угоди на цьому рівні не укладалися.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
13 березня 2024, 21:06
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Вершина когда 50 грн… За 1 у.е будет… А пока подымается… медленно но уверенно…
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