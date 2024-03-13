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13 березня 2024, 8:10

США оголосили про виділення Україні нового пакету допомоги на $300 мільйонів

Білий дім оголосив про виділення пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Білий дім оголосив про виділення пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Пакет допомоги включає ракети для HIMARS, артилерійські боєприпаси та інше озброєння.

Салліван заявив, що фінансування надходить за рахунок непередбаченої економії коштів від контрактів Пентагону та буде використано для артилерійських снарядів і боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

«Ці боєприпаси дозволять українській зброї вести вогонь протягом певного періоду, але лише короткого періоду», — сказав Салліван під час брифінгу.

Нагадаємо

Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком з грудня 2023 року.

Воно відбудеться на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.

Джерело: Мінфін
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