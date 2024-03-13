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13 березня 2024, 16:52

Безготівковий долар подорожчав на 24 копійки. НБУ підняв офіційний курс на новий максимум

За підсумками сьогоднішніх міжбанківських валютних торгів на майданчику Bloomberg курс гривні до долара опустився зі вчорашніх 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копійки). У другій половині дня були пропозиції з продажу на рівні 38,85 грн/$, проте фактично угоди на цьому рівні не укладалися.

За підсумками сьогоднішніх міжбанківських валютних торгів на майданчику Bloomberg курс гривні до долара опустився зі вчорашніх 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копійки).
Фото:depositphotos

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13 березня подорожчання американської валюти сталося одночасно зі скороченням загального обсягу торгів на Bloomberg із $134,5 млн до $93,25 млн, що експерти поки що не можуть пояснити.

Адже, переводячи міжбанк у режим керованого гнучкого курсу в жовтні 2023 року, керівництво Нацбанку заявляло, що під час зниження попиту на долар створюватимуться передумови для зміцнення гривні.

За підсумками сьогоднішніх валютних торгів, Національний банк підняв офіційний курс долара до гривні з 38,4924 грн/$ до 38,7878 грн/$ (встановлений на завтра, 14 березня) — нове максимальне значення.

Попередній пік офіційного курсу фіксувався 21 лютого 2024 року — 38,48 грн/$, після чого нацвалюта зміцнювалася.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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0
Bookseller
Bookseller
13 березня 2024, 17:27
#
👀👀👀🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Lolik1837
Lolik1837
13 березня 2024, 17:55
#
Только надумаешь купить себе 100$ как доллар сразу подскакивает в цене , зато когда купишь по подскочившей цене- то курс обязательно упадет на следующий же день. Мои 100$ лихорадят финансовый рынок
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Dmitrik7
Dmitrik7
13 березня 2024, 18:08
#
Покупай Ялту, Керчь и представляй как богатеешь :) (обкладываясь бумагой)
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Kankakee
Kankakee
13 березня 2024, 17:56
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Та про що взагалі мова?🤦‍♂️ У МВФ є певні маркери і вони свій прогноз курса дали (40 на кінець 2023), цього року коштів просто так давати не буду — тільки за виконання цих маркерів 🤷 влада ще може трохи повикручуватися, але якщо вже перестали навіть зброю давати, намагаючись заставити будувати укріплення і відгоражуватися від своєї території фактично, то і гроші теж перестануть так само як орбану: не виконав вимоги — нема фінансування
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Dmitrik7
Dmitrik7
13 березня 2024, 18:07
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Ииии уносят меня и уносят меня в звенящую…:)
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Игорь УА
Игорь УА
13 березня 2024, 19:01
#
На таких смешных объемах торгов можно было бы и 27 курс сделать, без особой траты резервов НБУ.
Пока идут на планомерную девальвацию, наверное это правильно.
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