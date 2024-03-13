Безготівковий долар подорожчав на 24 копійки. НБУ підняв офіційний курс на новий максимум

За підсумками сьогоднішніх міжбанківських валютних торгів на майданчику Bloomberg курс гривні до долара опустився зі вчорашніх 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копійки). У другій половині дня були пропозиції з продажу на рівні 38,85 грн/$, проте фактично угоди на цьому рівні не укладалися.

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13 березня подорожчання американської валюти сталося одночасно зі скороченням загального обсягу торгів на Bloomberg із $134,5 млн до $93,25 млн, що експерти поки що не можуть пояснити.

Адже, переводячи міжбанк у режим керованого гнучкого курсу в жовтні 2023 року, керівництво Нацбанку заявляло, що під час зниження попиту на долар створюватимуться передумови для зміцнення гривні.

За підсумками сьогоднішніх валютних торгів, Національний банк підняв офіційний курс долара до гривні з 38,4924 грн/$ до 38,7878 грн/$ (встановлений на завтра, 14 березня) — нове максимальне значення.

Попередній пік офіційного курсу фіксувався 21 лютого 2024 року — 38,48 грн/$, після чого нацвалюта зміцнювалася.