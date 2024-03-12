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12 березня 2024, 11:12

Українці знову понесли гроші в банки. Обсяг гривневих депозитів зріс до 706 млрд грн

Обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень).
Фото:depositphotos

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Що відбувається з депозитами

Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.

Читайте: Мінус 18,8 млрд за січень: чому люди забирають депозити

Що зі ставками

За даними НБУ, середні ставки за депозитами громадян у гривні у лютому знизилися з 11,7% до 11,4%.

Нагадаємо

У лютому голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вклади громадян у гривні нібито скоротилися за січень на 51,3 млрд гривень.

На думку Гетманцева, до такого скорочення могло призвести «певний негативний ефект», який пов'язаний із нормами законопроєкту про мобілізацію.

Проте заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай заявила, що незначний відтік вкладів не є наслідком можливих законодавчих змін, а традиційним сезонним явищем.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що повідомлення російської пропаганди та українських спікерів про нібито відплив коштів українців з гривневих рахунків у банках через законопроєкт про мобілізацію не відповідають дійсності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
NicolaZnow
NicolaZnow
12 березня 2024, 11:37
#
Новина схожа на ІПСО))
+
+15
innapcholko
innapcholko
12 березня 2024, 11:50
#
Брехня — многие умные и очень богатые иностранцы (в том числе США) считают Украину — «самой большой тюрмой» — это не мои слова!

Ни кто умный не будет вкладывать в экономику Украины — ТЦК с полицаями с коррупцией даже мелкому бизнессу не дает жить!

Любые вливания в экономику Украины — это коррупционные схемы (международные… )! По другому тут нет возможности заработать…
+
0
w33
w33
12 березня 2024, 12:08
#
Орченя? а ну брись в рашку і не вилазь
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