Обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Українці знову понесли гроші в банки. Обсяг гривневих депозитів зріс до 706 млрд грн
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Що відбувається з депозитами
Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.
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Що зі ставками
За даними НБУ, середні ставки за депозитами громадян у гривні у лютому знизилися з 11,7% до 11,4%.
Нагадаємо
У лютому голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вклади громадян у гривні нібито скоротилися за січень на 51,3 млрд гривень.
На думку Гетманцева, до такого скорочення могло призвести «певний негативний ефект», який пов'язаний із нормами законопроєкту про мобілізацію.
Проте заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай заявила, що незначний відтік вкладів не є наслідком можливих законодавчих змін, а традиційним сезонним явищем.
Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що повідомлення російської пропаганди та українських спікерів про нібито відплив коштів українців з гривневих рахунків у банках через законопроєкт про мобілізацію не відповідають дійсності.
Коментарі - 3
Ни кто умный не будет вкладывать в экономику Украины — ТЦК с полицаями с коррупцией даже мелкому бизнессу не дает жить!
Любые вливания в экономику Украины — это коррупционные схемы (международные… )! По другому тут нет возможности заработать…