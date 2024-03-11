Ілон Маск запускає конкурента ChatGPT

Ілон Маск заявив, що цього тижня його фірма зі штучного інтелекту xAI випустить з відкритим вихідним кодом «Grok», чат-бота, який конкурує з ChatGPT від OpenAI. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Це сталося приблизно через два місяці після того, як генеральний директор Tesla заявив, що йому незручно перетворювати автовиробника на лідера в області ШІ й робототехніки, якщо він не матиме щонайменше 25% голосів у компанії.

Раніше цього місяця Маск подав до суду на компанію OpenAI, яка займається розробкою ChatGPT, та її генерального директора Сема Альтмана, заявивши, що вони відмовилися від початкової місії стартапу — розробляти штучний інтелект на благо людства, а не заради прибутку.

У грудні xAI запустив свого конкурента ChatGPT — Grok — для підписників Premium+ платформи соціальних мереж X, прагнучи створити, за словами Маска, «максимально правдивий ШІ, який шукає правду».

Ідея створення конкурента для OpenAI у Маска з'явилась ще у 2023 році.

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