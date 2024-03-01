Ілон Маск подав у суд на OpenAI, звинувативши компанію у зраді

Ілон Маск подав до суду на OpenAI та генерального директора Сема Альтмана за порушення контракту, який був укладений між ними у 2015 році. Про це пише CNBC.

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Маск заявив, що OpenAI обіцяла розробити штучний інтелект на благо всього людства, але вона нібито відмовилась від цієї місії, натомість «перетворилась у дочірню компанію Microsoft».

У позові, поданому в четвер до суду Сан-Франциско, йдеться, що у 2015 році Сем Альтман і співзасновник OpenAI Грег Брокман звернулись до Маска й погодилися створити некомерційну лабораторію, яка розроблятиме штучний інтелект. Адвокати Маска заявили, що орієнтація OpenAI на максимізацію прибутку для Microsoft порушує цю угоду.

OpenAI та Microsoft наразі не коментували цю інформацію.

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