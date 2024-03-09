S&P знизило рейтинг України в інвалюті та дало негативний прогноз

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до «CC» з «CCC», прогноз — «негативний», йдеться в повідомленні агентства. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Ми очікуємо, що український уряд почне офіційні переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року. Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями», — пояснило агентство свої дії.

Водночас S&P підтвердило наші короткострокові рейтинги України в іноземній валюті «С», у національній валюті «ССС+/С» і за національною шкалою «uaBB». Прогноз за рейтингом в інвалюті — «негативний», а за рейтингом у нацвалюті — «стабільний».

«Ми розуміємо, що державний борг України, номінований у гривні, не підпадає під дію плану реструктуризації боргу», — зазначило агентство.

Воно додало, що, ймовірно, знизить рейтинг до «SD» (вибірковий дефолт) під час реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу і бюджетних проблем розглядатиме її як проблемну.

S&P нагадало, що група кредиторів України вже продовжила відтермінування платежів за офіційним двостороннім боргом до закінчення програми МВФ 2027 року, однак їхня участь у додатковій реструктуризації боргу можлива за умови згоди приватних зовнішніх кредиторів на не менш сприятливу реструктуризацію боргу.

З цією метою уряд планує домогтися полегшення тягаря за єврооблігаціями до закінчення терміну дії наявного мораторію на виплати за ними в серпні цього року.