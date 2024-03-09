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9 березня 2024, 12:05

S&P знизило рейтинг України в інвалюті та дало негативний прогноз

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до «CC» з «CCC», прогноз — «негативний», йдеться в повідомленні агентства. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до «CC» з «CCC», прогноз — «негативний», йдеться в повідомленні агентства.

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«Ми очікуємо, що український уряд почне офіційні переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року. Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями», — пояснило агентство свої дії.

Водночас S&P підтвердило наші короткострокові рейтинги України в іноземній валюті «С», у національній валюті «ССС+/С» і за національною шкалою «uaBB». Прогноз за рейтингом в інвалюті — «негативний», а за рейтингом у нацвалюті — «стабільний».

«Ми розуміємо, що державний борг України, номінований у гривні, не підпадає під дію плану реструктуризації боргу», — зазначило агентство.

Воно додало, що, ймовірно, знизить рейтинг до «SD» (вибірковий дефолт) під час реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу і бюджетних проблем розглядатиме її як проблемну.

S&P нагадало, що група кредиторів України вже продовжила відтермінування платежів за офіційним двостороннім боргом до закінчення програми МВФ 2027 року, однак їхня участь у додатковій реструктуризації боргу можлива за умови згоди приватних зовнішніх кредиторів на не менш сприятливу реструктуризацію боргу.

З цією метою уряд планує домогтися полегшення тягаря за єврооблігаціями до закінчення терміну дії наявного мораторію на виплати за ними в серпні цього року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
innapcholko
innapcholko
9 березня 2024, 12:52
#
В тоже время Украина готовит санкции против своих людей…
+
0
bonv
bonv
9 березня 2024, 13:13
#
Гірше ж точно не буде? ©
+
0
bonv
bonv
9 березня 2024, 13:13
#
Союзу Промисловців та підприємців ймовірно доведеться переїхати з Хрещатика. В уряді відмовились продовжувати договір оренди приміщення, яке центральний офіс УСПП займає останні 32 роки. Офіційна підстава відмови — приміщення потрібне для потреб Кабміну. Принаймні, це випливає зі звернення двох експрезидентів та чотирьох експремʼєрів до Дениса Шмигаля, яке є у розпорядженні видання. «Враховуючи унікальну історію становлення УСПП як інституту громадянського суспільства та активного учасника соціально-економічного розвитку України просимо погодити можливість продовження використання Всеукраїнською громадською організацією „Український союз промисловців і підприємців“ приміщень за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 3 поверх», — йдеться у зверненні. Цікаво, що відмова у продовженні оренди навіть на умовах конкурентної плати, відбувається на тлі задекларованих намірів на третину скоротити штат Кабміну та одразу після підписання з бізнес-асоціаціями Заяви про поглиблення співпраці, в якій одним із підписантів виступив саме УСПП. Водночас питання оренди з комерційними структурами, які займають перші 2 поверхи згаданої будівлі було вирішено швидко і безбар'єрно.
За словами співрозмовника видання в уряді, це «ціна критики» деяких рішень влади, яку УСПП дозволяє собі у публічній площині.
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0
bonv
bonv
9 березня 2024, 13:14
#
Зокрема союз неодноразово критично висловлювався щодо посилення податкового навантаження на бізнес в умовах воєнного стану, надто повільної роботи над Планом відновлення, відсутності координації з Нацбанком у формуванні комплексної кредитної політики для виробників тощо.
Наразі балансоутримувачем згаданого приміщення є Управління адміністративними будинками Секретаріату КМУ. Саме тут уже 2 роки діє Антикризовий штаб стійкості економіки в умовах воєнного стану. Штаб об'єднує представників промисловості, великого і малого бізнесу країни, профспілок, експертні установи, а до його засідань долучаються представники ВРУ, Кабміну, Офісу президента, РНБОУ, податківці, митники тощо.
Відзначимо, що УСПП є одним із найстаріших громадських формувань України та відомим представником української підприємницької громади на міжнародній арені: партнером найбільшого ділового об'єднання ЄС Businesseurope, Національної асоціації виробників США, бізнес-асоціацій з Данії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Франції і т.д. Загалом УСПП співпрацює на двосторонньому рівні з діловими організаціями близько 100 країн. У 2022 році отримав статус спостерігача в діловій асоціації «Бізнес в ОЕСР» та здійснює промоцію якнайшвидшого членства України в ОЕСР.
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