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5 березня 2024, 17:12

Платіжний баланс України на початку року очікувано погіршився — Гетманцев

У січні сальдо платіжного балансу склало мінус $1,87 млрд. Це найгірший місячний результат з червня 2022 року, повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

У січні сальдо платіжного балансу склало мінус $1,87 млрд.

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За інформацією народного депутата, негативне сальдо за січень складається з двох частин: мінус $0,51 млрд за рахунком поточних операцій та мінус $1,38 млрд за рахунком фінансових операцій.

«Причина очевидна: на порядок менший обсяг залучення боргового фінансування урядом, що не перекриває відтік валюти за операціями приватного сектору. З останнього, слід виділити збільшення готівкової валюти поза банківською системою, обсяги якої у січні збільшились на 63% у річному вимірі та на 7% проти нетипового (через закриття року) грудня 2023 року», — зазначив Гетманцев.

Він також додав, що це ймовірно пов’язано із послабленням валютних очікувань на тлі помірної девальвації гривні.

Негативне сальдо платіжного балансу у січні було закрито коштом міжнародних резервів, обсяг яких за місяць скоротився на $1,98 млрд.

Читайте також: Фактичні збори з податку на розкіш: зросли за 2023 рік, але скоротилися порівняно з довоєнним періодом — ДПС

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
5 березня 2024, 17:16
#
Влада провалила будівництво оборонних споруд. Критичні втрати наших військ на фронті та захоплення нашої землі росіянами значною мірою відбуваються через відсутність будівництва ліній оборони 1 грудня 2023 року Верховний головнокомандувач В. Зеленський наказав почати будівництво оборонних споруд на фронті. Але крім промови влада досі нічого не зробила для справи. На цей час на більшій частині обʼєктів, які були намічені для будівництва, навіть не розпочато інженерних робіт, а там, де розпочали, є тільки початковий рівень. Не завершено жодного обʼєкта. Темпи просто мізерні. У той час як верховний головнокомандувач Зеленський та його підлеглі міністри та генерали розповідають, що треба берегти життя солдатів, насправді не робиться пріоритетне та найважливіше для збереження життя воїнів — оборонні споруди. Уся наша оборона — це те, що встигла викопати піхота своїми лопатами, і якісь деревця, які піхота сама собі зробила для перекриття в сусідній посадці. Тому втрати у нас шалені від гранат з дронів та гранатометів, від мінометів. Тому так швидко ворог нас вибиває вогнем, вбиває, бере у полон тих, хто вижив. Так, заміна Залужного на Сирського у побудові ліній оборони нічого не змінила та змінити не може — як я і писав, виділення матеріалів для будівництва, мобілізація будівельних організацій з технікою та персоналом — все це не питання військових.
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bonv
bonv
5 березня 2024, 17:16
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Армія не має такої кількості інженерних підрозділів, щоб проводити масштабні будівельні роботи на фронті бойових дій. Міністр оборони Умєров, як завжди, займається якимись очевидними речами і боїться порушувати питання будівництва, бо знає, що якщо питати про гроші, то можна вступити в конфлікт з Офісом. Тому всі у владі вдають, що обороні споруди — це не їх відповідальність. У той час як росія з жовтня 2022 року вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди, Україна, захищаючись від ворога, який набагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони взагалі. Це один з реальних злочинів «слуг народу», дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні й не здатна виконувати ні вимоги війни, ні навіть власні накази. Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
5 березня 2024, 17:26
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Они не читают твои монологи, я тоже… Краткость сестра таланта… Ты прав, но им *** …
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