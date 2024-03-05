Платіжний баланс України на початку року очікувано погіршився — Гетманцев

У січні сальдо платіжного балансу склало мінус $1,87 млрд. Це найгірший місячний результат з червня 2022 року, повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев .

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За інформацією народного депутата, негативне сальдо за січень складається з двох частин: мінус $0,51 млрд за рахунком поточних операцій та мінус $1,38 млрд за рахунком фінансових операцій.

«Причина очевидна: на порядок менший обсяг залучення боргового фінансування урядом, що не перекриває відтік валюти за операціями приватного сектору. З останнього, слід виділити збільшення готівкової валюти поза банківською системою, обсяги якої у січні збільшились на 63% у річному вимірі та на 7% проти нетипового (через закриття року) грудня 2023 року», — зазначив Гетманцев.

Він також додав, що це ймовірно пов’язано із послабленням валютних очікувань на тлі помірної девальвації гривні.

Негативне сальдо платіжного балансу у січні було закрито коштом міжнародних резервів, обсяг яких за місяць скоротився на $1,98 млрд.

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