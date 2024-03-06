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6 березня 2024, 14:36

Авто з ДВЗ втрачають популярність: частка електромобілів зросла на 6%

За лютий авто, обладнані двигунами внутрішнього згоряння, охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4% менше, ніж торік. Натомість частка електромобілів збільшилася. Про це повідомляє «Укравтопром».

За лютий авто, обладнані двигунами внутрішнього згоряння, охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4% менше, ніж торік.
Фото:depositphotos

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«Минулого місяця автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків. Це на 4% менше, ніж торік», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в «Укравтопромі», найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, вони охопили 44% продажів нових авто, що на 7% менше, ніж торік.

Водночас частка дизельних автомобілів збільшилась на 3% — до 24%. Також суттєво збільшилась частка електромобілів — з 11% до 17%. Водночас частка гібридів зменшилась з 16% до трохи більше 14%. Частка автомобілів з ГБО залишається меншою від 1%.

Читайте: За два місяці 2024 року українці імпортували майже 60 тисяч авто, кожне друге — старше за 10 років

При цьому лідерські позиції за сегментами посіли такі автівки:

  • бензинові авто — Toyota RAV-4;
  • дизельні — Renault Duster;
  • електричні — Volkswagen ID.4;
  • гібридні — Toyota RAV-4;
  • автомобілі з ГБО — Renault Duster.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

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neverice
neverice
6 березня 2024, 14:44
#
Яскрава демонстрація того, як ціна впливає на привабливість. Навіть без офіційного представництва, сірі електромобілі (ще й китайські) у нас легко обігнали у відсотковому співвідношені продажі електро в ЄС. Легко уявити тенденцію, яка б була у випадку наявності офіційних представників, відомих у нас марок, та ще й більшої кількості доступних моделей (зараз купляють буквально 3−4 моделі нових електромобілів).
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bonv
bonv
6 березня 2024, 15:00
#
Все нове цікаве але часто, потім, повертаються до надійного:)))
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neverice
neverice
6 березня 2024, 15:45
#
Та це ще таксисти не розпробували :) Honda x-nv повністю окупається за 150 тис пробігу на одній лише економії на паливі у порівнянні з бензином чи дизелем. А вартість машини приблизно та сама, що і аналогічної ДВС. Тобто, + $20 тис прибутку за три роки.
Аналогічно і для домашнього використання — 200 тис км проїхав, повну вартість машини окупив на економій на паливі (якщо заряджати вдома). Як для мого пробігу — це всього 6 років. Тобто, якщо електромобіль проїхав більше 200-250 тис, то навіть якщо його просто викинути, він вже буде вигідніший за ДВС.
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bonv
bonv
6 березня 2024, 15:47
#
На одному заряді далеко таксисти не заїдуть:))) Хоча дехто має по 2−3 машини:)))
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neverice
neverice
6 березня 2024, 16:03
#
Та вони вже давно на ліфах старих їздять, де пробіг кілометрів 100 на одному заряді. Та сама Хонда X-NV чи M-NV має запас ходу 300 км десь реального. За один день по місту накрутити звісно можна, але не так і часто, щоб це на щось впливало (знайшов форум таксистів, пишуть десь 150-200 у них пробіг на день)
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bonv
bonv
6 березня 2024, 16:07
#
У нас таксисти і під 100 тис в місяць ганяють. Позмінно. День і ніч. Два водії на одну машину. Не електро. 300 км в день то не таксист:)
Батарея теж не вічна. А коштує майже як авто:) Хоча звісно від марки/моделі машини залежить.
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neverice
neverice
6 березня 2024, 18:21
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О, батарея не вічна. Один цикл — 300 км, ресурс 2 тис циклів. Ресурс батареї — 600 тис км. І це ресурс лише до втрати ємності до 75%.
За 600 тис вся машина окупиться тричі на паливі. Щоб проїхати на бензі 600 тис треба $60 000 витратити тільки на пальне.
P.S. Щоб проїхати 100 тис на місяць треба проїзджати 3300 на день, тобто 24/7 рухатись зі швидкістю 140 км на годину. Хтось забрехався…
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Mr Bungle
Mr Bungle
6 березня 2024, 16:55
#
Завязуйте з …, щоб не писати пургу
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 березня 2024, 17:20
#
Я конечно извиняюсь, автомобиля я не имею, бо нету денег (тем более на батарейках)!
НО я вот читал где-то и когда-то то «хонда X -NV» (которая у вас проехала шесть лет!!!), собирается в Китае на «фабрике» по прикручиванию колес «Dongfeng «И самое смешное и интересное, что производить это «чудо» начали только с 2019 году!!! а на рынки ЕС она с «косяками» попала (массово) только в 2021 году (как-то про шесть лет «не срастание»!
Так что я вам завидую! У вас наверно самый первый экземпляр этой модели!
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neverice
neverice
6 березня 2024, 18:14
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Це future perfect, «200 тис проїхав — машину окупив». І в мене ID.4, тому я знаю про що говорю, бо можу порівняти витрати на практиці (хоча, звісно, 200 тис ще не проїхав), а ви ні.
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