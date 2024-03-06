Авто з ДВЗ втрачають популярність: частка електромобілів зросла на 6%

За лютий авто, обладнані двигунами внутрішнього згоряння, охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4% менше, ніж торік. Натомість частка електромобілів збільшилася. Про це повідомляє «Укравтопром».

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«Минулого місяця автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків. Це на 4% менше, ніж торік», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в «Укравтопромі», найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, вони охопили 44% продажів нових авто, що на 7% менше, ніж торік.

Водночас частка дизельних автомобілів збільшилась на 3% — до 24%. Також суттєво збільшилась частка електромобілів — з 11% до 17%. Водночас частка гібридів зменшилась з 16% до трохи більше 14%. Частка автомобілів з ГБО залишається меншою від 1%.

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При цьому лідерські позиції за сегментами посіли такі автівки: