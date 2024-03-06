За лютий авто, обладнані двигунами внутрішнього згоряння, охопили 68% ринку нових легковиків, що на 4% менше, ніж торік. Натомість частка електромобілів збільшилася. Про це повідомляє «Укравтопром».
Авто з ДВЗ втрачають популярність: частка електромобілів зросла на 6%
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«Минулого місяця автомобілі з традиційними двигунами охопили 68% ринку нових легковиків. Це на 4% менше, ніж торік», — йдеться у повідомленні.
Як зазначають в «Укравтопромі», найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, вони охопили 44% продажів нових авто, що на 7% менше, ніж торік.
Водночас частка дизельних автомобілів збільшилась на 3% — до 24%. Також суттєво збільшилась частка електромобілів — з 11% до 17%. Водночас частка гібридів зменшилась з 16% до трохи більше 14%. Частка автомобілів з ГБО залишається меншою від 1%.
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При цьому лідерські позиції за сегментами посіли такі автівки:
- бензинові авто — Toyota RAV-4;
- дизельні — Renault Duster;
- електричні — Volkswagen ID.4;
- гібридні — Toyota RAV-4;
- автомобілі з ГБО — Renault Duster.
Коментарі - 10
Аналогічно і для домашнього використання — 200 тис км проїхав, повну вартість машини окупив на економій на паливі (якщо заряджати вдома). Як для мого пробігу — це всього 6 років. Тобто, якщо електромобіль проїхав більше 200-250 тис, то навіть якщо його просто викинути, він вже буде вигідніший за ДВС.
Батарея теж не вічна. А коштує майже як авто:) Хоча звісно від марки/моделі машини залежить.
За 600 тис вся машина окупиться тричі на паливі. Щоб проїхати на бензі 600 тис треба $60 000 витратити тільки на пальне.
P.S. Щоб проїхати 100 тис на місяць треба проїзджати 3300 на день, тобто 24/7 рухатись зі швидкістю 140 км на годину. Хтось забрехався…
НО я вот читал где-то и когда-то то «хонда X -NV» (которая у вас проехала шесть лет!!!), собирается в Китае на «фабрике» по прикручиванию колес «Dongfeng «И самое смешное и интересное, что производить это «чудо» начали только с 2019 году!!! а на рынки ЕС она с «косяками» попала (массово) только в 2021 году (как-то про шесть лет «не срастание»!
Так что я вам завидую! У вас наверно самый первый экземпляр этой модели!