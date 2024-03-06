За два місяці 2024 року українці імпортували майже 60 тисяч авто, кожне друге — старше за 10 років

58 593 транспортні засоби імпортували українці за перші два місяці 2024 року. У порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%. Проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року. Про це пише Опендатабот.

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Імпорт авто

Майже 60 тисяч транспортних засобів імпортували українці у 2024 році. 14% від загальної кількості ввезених авто припадає на електрокари.

Топ найпопулярніших авто

Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став VW — 12,8% від загальної кількості ввезених авто. Йому наслідує Renault — 8,7%.

Попит на електрокари

Водночас попит на електроавто стабільно росте. 8 026 електроавто ввезли в Україну від початку року. Це майже у 8 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року. Тоді було ввезено лише 1040 «електричок».

Загалом наразі електроавто складають 13% від загальної кількості імпортованих машин цьогоріч.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla — 1 672 автівки. Наразі це п’ята частина від загальної кількості ввезених цьогоріч електрокарів. На другому місці — VW: 1 503 електроавто або ж 18,7% від усіх імпортованих електрокарів.

Де найбільше реєструють авто

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,7%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10,7%) та Одещина (7.4%).

Понад 44 тисячі авто — це 75% від усіх ввезених автомобілів — були вживаними. Ба більш, кожне друге авто старше за 10 років.