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6 березня 2024, 11:05

За два місяці 2024 року українці імпортували майже 60 тисяч авто, кожне друге — старше за 10 років

58 593 транспортні засоби імпортували українці за перші два місяці 2024 року. У порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%. Проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року. Про це пише Опендатабот.

58 593 транспортні засоби імпортували українці за перші два місяці 2024 року.

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Імпорт авто

Майже 60 тисяч транспортних засобів імпортували українці у 2024 році. 14% від загальної кількості ввезених авто припадає на електрокари.

Топ найпопулярніших авто

Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став VW — 12,8% від загальної кількості ввезених авто. Йому наслідує Renault — 8,7%.

Попит на електрокари

Водночас попит на електроавто стабільно росте. 8 026 електроавто ввезли в Україну від початку року. Це майже у 8 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року. Тоді було ввезено лише 1040 «електричок».

Загалом наразі електроавто складають 13% від загальної кількості імпортованих машин цьогоріч.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla — 1 672 автівки. Наразі це п’ята частина від загальної кількості ввезених цьогоріч електрокарів. На другому місці — VW: 1 503 електроавто або ж 18,7% від усіх імпортованих електрокарів.

Де найбільше реєструють авто

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,7%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10,7%) та Одещина (7.4%).

Понад 44 тисячі авто — це 75% від усіх ввезених автомобілів — були вживаними. Ба більш, кожне друге авто старше за 10 років.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
6 березня 2024, 11:13
#
Кожен заробляє як може:)))
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