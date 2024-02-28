28 лютого котирування першої криптовалюти подолали рівень $59 000. На момент написання Біткоїн торгується по $59 274, за останню добу додавши 4,1%. Про це пише Forklog.
28 лютого 2024, 12:18
Біткоїн протестував рівень $59 000. Ethereum злетів вище $3300
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Капіталізація
Капіталізація цифрового золота — $1,15 трлн, згідно з CoinGecko. Загальний показник ринку криптовалют перевищив $2,3 трлн. Індекс домінування біткоїна — 54%.
Ціна Ethereum перевищила позначку $3300. Зростання за добу склало 3%. Капіталізація активу сягнула $400 млрд.
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За даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на 12:13 вартість становить $59,274 за монету.
Джерело: Мінфін
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