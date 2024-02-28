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28 лютого 2024, 12:18

Біткоїн протестував рівень $59 000. Ethereum злетів вище $3300

28 лютого котирування першої криптовалюти подолали рівень $59 000. На момент написання Біткоїн торгується по $59 274, за останню добу додавши 4,1%. Про це пише Forklog.

28 лютого котирування першої криптовалюти подолали рівень $58 000.

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Капіталізація

Капіталізація цифрового золота — $1,15 трлн, згідно з CoinGecko. Загальний показник ринку криптовалют перевищив $2,3 трлн. Індекс домінування біткоїна — 54%.

Ціна Ethereum перевищила позначку $3300. Зростання за добу склало 3%. Капіталізація активу сягнула $400 млрд.

Читайте: Аналітик Пітер Брандт підвищив прогноз щодо зростання біткоїна до $200 тисяч

За даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на 12:13 вартість становить $59,274 за монету.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+39
Kharakternyk
Kharakternyk
28 лютого 2024, 12:23
#
Мої вітання всім «шортнікам» а-ля Скруджа, які розпочали шортити на цифрі 50:)
+
+30
Criptor82
Criptor82
28 лютого 2024, 12:33
#
Хто одяг шорти, той лишився без штанів))
+
+15
Riojas
Riojas
28 лютого 2024, 13:37
#
Скоро отыграются даже те единицы, что умудрились зайти на пике тысяч 60. А знаете, кто до сих пор ждёт? Те, кто купил доллар по 13.99 и потом сильно пожалел)) все так и жду, когда пожалею
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