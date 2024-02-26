Банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
Головне за понеділок: банки збільшили ввезення доларів та євро, прогноз курсу валют на тиждень
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.
Польські перевізники з 1 березня планують відновити протести на кордоні з Україною
Польські перевізники планують з 1 березня відновити протести на кордоні з Україною. Їхні акції були призупинені в січні цього року.
Прогноз курсу долара та євро на 26 лютого — 1 березня: на чому зіграють спекулянти
Кінець лютого та початок березня на валютному ринку України будуть напруженими. Причому як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Тепер докладніше про те, які фактори формуватимуть курсові тренди цього тижня та які цінники на основні валюти виставлять каси банків та обмінники фінкомпаній.
Як Nvidia за день подорожчала на $220 млрд і хто лишить її надприбутків
Короткий робочий тиждень на американських ринках приніс чимало новин та подій. Головні — звіт Nvidia, яку аналітики Goldman Sachs вже охрестили «найважливішою компанією у світі», а також публікація протоколу попереднього засідання ФРС. На цих новинах індекс NASDAQ-100 додав 0,52%, S&P 500 — 1,16%.
Коментарі - 1