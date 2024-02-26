Головне за понеділок: банки збільшили ввезення доларів та євро, прогноз курсу валют на тиждень

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.

Польські перевізники з 1 березня планують відновити протести на кордоні з Україною

Польські перевізники планують з 1 березня відновити протести на кордоні з Україною. Їхні акції були призупинені в січні цього року.

Прогноз курсу долара та євро на 26 лютого — 1 березня: на чому зіграють спекулянти