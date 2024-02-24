ЄС розблокує для Польщі 137 мільярдів євро. 1,2 млрд дадуть фермерам, які блокують кордон з Україною

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«На наступному тижні очікуються два рішення щодо європейських фондів, які зараз заблоковано для Польщі. Вони звільнять для країни до 137 мільярдів євро. Ідеться про кошти з фондів згуртування та кошти за планом Наступне покоління ЄС», — повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що близько 1,2 мільярда передадуть фермерам, які наразі блокують українсько-польський кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кошти підуть на підтримку сільгоспвиробників, а цей день він назвав важливим, адже з перших днів перебування на посаді прем'єра його ціль полягала, зокрема, й у «відновленні верховенства права та демократичних стандартів».

Нагадаємо

Європейський союз призупиняв виділення цих коштів для Польщі через занепокоєння щодо реформ Верховного і Конституційного судів країни під час правління попереднього уряду країни.