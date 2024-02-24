На наступному тижні Євросоюз виділить Польщі 137 мільярдів євро. Євросоюз ухвалить рішення про виділення Польщі «заморожених» коштів до 3 березня. Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
ЄС розблокує для Польщі 137 мільярдів євро. 1,2 млрд дадуть фермерам, які блокують кордон з Україною
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Рішення стосовно Польщі
«На наступному тижні очікуються два рішення щодо європейських фондів, які зараз заблоковано для Польщі. Вони звільнять для країни до 137 мільярдів євро. Ідеться про кошти з фондів згуртування та кошти за планом Наступне покоління ЄС», — повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Також вона зазначила, що близько 1,2 мільярда передадуть фермерам, які наразі блокують українсько-польський кордон.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кошти підуть на підтримку сільгоспвиробників, а цей день він назвав важливим, адже з перших днів перебування на посаді прем'єра його ціль полягала, зокрема, й у «відновленні верховенства права та демократичних стандартів».
Нагадаємо
Європейський союз призупиняв виділення цих коштів для Польщі через занепокоєння щодо реформ Верховного і Конституційного судів країни під час правління попереднього уряду країни.
Коментарі