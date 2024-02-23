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23 лютого 2024, 18:50

В Україні легалізували лобізм

Верховна Рада ухвалила Закон про доброчесне лобіювання, який регулює діяльність, що здійснюється за винагороду з метою впливу на державні органи. Про це повідомляють на сайті українського парламенту.

Верховна Рада ухвалила Закон про доброчесне лобіювання, який регулює діяльність, що здійснюється за винагороду з метою впливу на державні органи.

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Закон визначає, що лобіювання — це діяльність, що здійснюється за винагороду з метою впливу на державні органи, органи місцевого самоврядування в комерційних інтересах бенефіціара або у власних комерційних інтересах особи та стосується розробки нормативно-правових актів.

Лобіювання буде здійснюватися прозоро, для цього планується створити відкритий реєстр лобістів — Реєстр прозорості, за який відповідатиме Національне агентство з питань запобігання корупції. Його будуть вести українською та англійською мовами, усі відомості будуть викладати у форматі, доступному для автоматизованого збирання та оброблення.

Лобісти повинні будуть звітувати про свої зустрічі з посадовцями, на яких вони чинять вплив.

Закон набуде чинності через два місяці після початку роботи реєстру, але не пізніше 1 січня 2025 року.

Займатися лобіюванням буде заборонено чиновникам (зокрема колишнім протягом року після звільнення), особам з судимістю, громадянам й компаніям з держави-агресора (тобто росії), підсанкційним особам, медіа, політичним партіям, релігійним організаціям тощо.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+75
TAN72
TAN72
23 лютого 2024, 18:58
#
Ещё центр взяточничества откройте 😂
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0
Rubi0
Rubi0
23 лютого 2024, 19:16
#
Вот теперь коррупция официально побеждена!
+
0
mphet26
mphet26
23 лютого 2024, 20:03
#
Вопреки скептицизму это полезная практика, т.к. бизнес обращается в министерства с лучшими бизнес предложениями. Почитайте про столетнюю конкуренцию Локхид Мартин, Боинг и Нортруп.
Каждый из них борется за доступ в бюджет, в итоге внутри США идёт по сути холодная война корпораций за технологическое первенство, т.к. в мире у них просто не осталось равных конкурентов в своих сферах.
+
0
matroskin
matroskin
23 лютого 2024, 20:08
#
У нас люба «полезная практика» моментально перетворюється виключно на засіб заробітку або легалізацію уже вкраденого.
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0
matroskin
matroskin
23 лютого 2024, 20:05
#
Шоб не питали звідки в тещі прокурора будинок за 1 млрд-вона лобізмом займалася, все цілком законно.
🤣🤣🤣
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