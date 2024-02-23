В Україні легалізували лобізм

Верховна Рада ухвалила Закон про доброчесне лобіювання, який регулює діяльність, що здійснюється за винагороду з метою впливу на державні органи. Про це повідомляють на сайті українського парламенту.

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Закон визначає, що лобіювання — це діяльність, що здійснюється за винагороду з метою впливу на державні органи, органи місцевого самоврядування в комерційних інтересах бенефіціара або у власних комерційних інтересах особи та стосується розробки нормативно-правових актів.

Лобіювання буде здійснюватися прозоро, для цього планується створити відкритий реєстр лобістів — Реєстр прозорості, за який відповідатиме Національне агентство з питань запобігання корупції. Його будуть вести українською та англійською мовами, усі відомості будуть викладати у форматі, доступному для автоматизованого збирання та оброблення.

Лобісти повинні будуть звітувати про свої зустрічі з посадовцями, на яких вони чинять вплив.

Закон набуде чинності через два місяці після початку роботи реєстру, але не пізніше 1 січня 2025 року.

Займатися лобіюванням буде заборонено чиновникам (зокрема колишнім протягом року після звільнення), особам з судимістю, громадянам й компаніям з держави-агресора (тобто росії), підсанкційним особам, медіа, політичним партіям, релігійним організаціям тощо.

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