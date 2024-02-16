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16 лютого 2024, 15:56

Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Далі їде до Парижу

Володимир Зеленський підписав з канцлером Німеччини Олафом Шольцем угоду про безпеку, яка передбачає подальшу підтримку у боротьбі з росією зараз й у майбутньому. Після цього президент України поїде до Парижу, де підпишуть аналогічний документ з Еммануелем Макроном. Про це пише Associated Press.

Володимир Зеленський підписав з канцлером Німеччини Олафом Шольцем угоду про безпеку, яка передбачає подальшу підтримку у боротьбі з росією зараз й у майбутньому.
Фото: пресслужба ОП

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Як зазначає видання, Київ працює над зміцненням підтримки Заходу майже через два роки від початку війни з росією.

З Шольцем Зеленський зустрівся у Берліні. Цьогоріч Німеччина надасть понад 7 млрд євро на військову допомогу.

Після підписання вони разом планували вирушити у Францію для зустрічі з Еммануелем Макроном.

Раніше двосторонню угоду про безпеку Україна підписала з Великобританією — вона розрахована на 10 років.

«Схоже, що домовленості про безпеку спрямовані насамперед на те, щоб показати довгострокову солідарність, оскільки Україна перейшла до оборони у війні», — пише видання.

Французький чиновник, анонімно, повідомив, що угода з Україною включатиме фінансову підтримку, а також військові зобов'язання й домовленості у сфері безпеки.

Британсько-українська угода покликана допомогти розбудувати українське оборонне виробництво та надати «швидку та стійку допомогу в безпеці», якщо росія знову нападе.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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+57
Робин Гуд
Робин Гуд
16 лютого 2024, 16:18
#
Цитата с «Украинской Правды»:

Угода, опублікована на сайті ОП, складається з восьми розділів. У ній немає згадок ні про безпекові запевнення, ні про безпекові зобов’язання, на чому наполягає Україна у діалозі з партнерами, натомість ідеться про безпекову співпрацю.

«Німеччина має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти Україні захистити себе, відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє», — йдеться у тексті угоди.

Всё что нужно знать об этих «соглашениях» с Великобританией, Германией и вероятно с Францией по поводу так называемых «гарантиях безопасности». Если выразить другими словами: по сути на бумаге выразили некую солидарность, чтобы тем самым подтвердить то что уже сейчас делают (помогают как хотят/могут) — но не обязывающую ни к чему — ни поставить гарантированно оружие, ни выделения денег, ни тем более чтобы немецкий/британский солдат воевал в Украине. То есть — сколько захотят и когда захотят — может быть помогут, например какой-то раз могут 5000 касок прислать (или нее прислать) :)

Но, конечно же, сейчас Зеленский и украинские СМИ будут предподносить как величающую перемогу и рассказывать всем, как будто бы Украину уже взяли в союз подобный НАТО, только с отдельными странами.

А на деле такая «бумажка» пожалуй даже ещё меньший смысл имеет, чем Будапештский меморандум: там хоть упрекнуть можно было страны за нарушение обязательств.
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
16 лютого 2024, 17:03
#
> хоть упрекнуть можно было страны за нарушение обязательств

им очень стыдно
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
16 лютого 2024, 17:32
#
При наличии территориального конфликта с ядерной державой никакого НАТО или даже индивидуальных оборонных обязательств никакая страна Украине не даст, т.к. по факту это вступление в войну с Россией на стороне Украины, а не поставки оружия.

Вообще говоря, в таких раскладах есть только один аналог — соглашение США с Тайванем. Важный момент, что кроме США никто его не подписал из НАТО, не говоря о самом НАТО. Есть еще деликатные моменты. Вообще-то как условие данного соглашение США … выгнали Тайвань из ООН и отказались официально признавать его суверенитет. Это было сделано США для улучшения отношений с «врагом» Китаем.

Соглашение с Тайванем имеет положение как «стратегическая неопределенность», т.к. США несмотря на некоторые поставки оружия не гарантируют никак вступление в войну на стороне Тайваня.

Касательно оружия же сейчас вопрос все больше будет уходить в плоскость ПВО. На фронте будут стычки, но двигаться он будет медленно. Однако будут массированные перестрелки сторон дронами и ракетами. В части ПРО тут могут помочь только США. Денег на деле недостаточно, нужно еще политическое решение из США. Поэтому основное — это следить за шашнями в Конгрессе.
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+15
Робин Гуд
Робин Гуд
16 лютого 2024, 17:48
#
Спасибо за интересную информацию.

Ну вот, а в Украине такой «договор» преподносят как чуть ли ни уникальный военный союз, а по факту — это бумажка, по которой максимальное обязательство — это «дуже сильно стурбуватися» — а всё остальное — помогать или не помогать — это исключительно по желанию других стран.

Куда полезнее было бы укреплять собственный ВПК и наводить порядок внутри страны, чем кататься для подписывания подобных глобально ничего не значащик деклараций.
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0
Prya
Prya
16 лютого 2024, 16:41
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Отличные новости! Ждём еще
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0
Prya
Prya
16 лютого 2024, 17:15
#
Разом до Перемоги!
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