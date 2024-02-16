Володимир Зеленський підписав з канцлером Німеччини Олафом Шольцем угоду про безпеку, яка передбачає подальшу підтримку у боротьбі з росією зараз й у майбутньому. Після цього президент України поїде до Парижу, де підпишуть аналогічний документ з Еммануелем Макроном. Про це пише Associated Press.
Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Далі їде до Парижу
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Як зазначає видання, Київ працює над зміцненням підтримки Заходу майже через два роки від початку війни з росією.
З Шольцем Зеленський зустрівся у Берліні. Цьогоріч Німеччина надасть понад 7 млрд євро на військову допомогу.
Після підписання вони разом планували вирушити у Францію для зустрічі з Еммануелем Макроном.
Раніше двосторонню угоду про безпеку Україна підписала з Великобританією — вона розрахована на 10 років.
«Схоже, що домовленості про безпеку спрямовані насамперед на те, щоб показати довгострокову солідарність, оскільки Україна перейшла до оборони у війні», — пише видання.
Французький чиновник, анонімно, повідомив, що угода з Україною включатиме фінансову підтримку, а також військові зобов'язання й домовленості у сфері безпеки.
Британсько-українська угода покликана допомогти розбудувати українське оборонне виробництво та надати «швидку та стійку допомогу в безпеці», якщо росія знову нападе.
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Угода, опублікована на сайті ОП, складається з восьми розділів. У ній немає згадок ні про безпекові запевнення, ні про безпекові зобов’язання, на чому наполягає Україна у діалозі з партнерами, натомість ідеться про безпекову співпрацю.
«Німеччина має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти Україні захистити себе, відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє», — йдеться у тексті угоди.
Всё что нужно знать об этих «соглашениях» с Великобританией, Германией и вероятно с Францией по поводу так называемых «гарантиях безопасности». Если выразить другими словами: по сути на бумаге выразили некую солидарность, чтобы тем самым подтвердить то что уже сейчас делают (помогают как хотят/могут) — но не обязывающую ни к чему — ни поставить гарантированно оружие, ни выделения денег, ни тем более чтобы немецкий/британский солдат воевал в Украине. То есть — сколько захотят и когда захотят — может быть помогут, например какой-то раз могут 5000 касок прислать (или нее прислать) :)
Но, конечно же, сейчас Зеленский и украинские СМИ будут предподносить как величающую перемогу и рассказывать всем, как будто бы Украину уже взяли в союз подобный НАТО, только с отдельными странами.
А на деле такая «бумажка» пожалуй даже ещё меньший смысл имеет, чем Будапештский меморандум: там хоть упрекнуть можно было страны за нарушение обязательств.
им очень стыдно
Вообще говоря, в таких раскладах есть только один аналог — соглашение США с Тайванем. Важный момент, что кроме США никто его не подписал из НАТО, не говоря о самом НАТО. Есть еще деликатные моменты. Вообще-то как условие данного соглашение США … выгнали Тайвань из ООН и отказались официально признавать его суверенитет. Это было сделано США для улучшения отношений с «врагом» Китаем.
Соглашение с Тайванем имеет положение как «стратегическая неопределенность», т.к. США несмотря на некоторые поставки оружия не гарантируют никак вступление в войну на стороне Тайваня.
Касательно оружия же сейчас вопрос все больше будет уходить в плоскость ПВО. На фронте будут стычки, но двигаться он будет медленно. Однако будут массированные перестрелки сторон дронами и ракетами. В части ПРО тут могут помочь только США. Денег на деле недостаточно, нужно еще политическое решение из США. Поэтому основное — это следить за шашнями в Конгрессе.
Ну вот, а в Украине такой «договор» преподносят как чуть ли ни уникальный военный союз, а по факту — это бумажка, по которой максимальное обязательство — это «дуже сильно стурбуватися» — а всё остальное — помогать или не помогать — это исключительно по желанию других стран.
Куда полезнее было бы укреплять собственный ВПК и наводить порядок внутри страны, чем кататься для подписывания подобных глобально ничего не значащик деклараций.