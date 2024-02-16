Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Далі їде до Парижу

Володимир Зеленський підписав з канцлером Німеччини Олафом Шольцем угоду про безпеку, яка передбачає подальшу підтримку у боротьбі з росією зараз й у майбутньому. Після цього президент України поїде до Парижу, де підпишуть аналогічний документ з Еммануелем Макроном. Про це пише Associated Press.

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Як зазначає видання, Київ працює над зміцненням підтримки Заходу майже через два роки від початку війни з росією.

З Шольцем Зеленський зустрівся у Берліні. Цьогоріч Німеччина надасть понад 7 млрд євро на військову допомогу.

Після підписання вони разом планували вирушити у Францію для зустрічі з Еммануелем Макроном.

Раніше двосторонню угоду про безпеку Україна підписала з Великобританією — вона розрахована на 10 років.

«Схоже, що домовленості про безпеку спрямовані насамперед на те, щоб показати довгострокову солідарність, оскільки Україна перейшла до оборони у війні», — пише видання.

Французький чиновник, анонімно, повідомив, що угода з Україною включатиме фінансову підтримку, а також військові зобов'язання й домовленості у сфері безпеки.

Британсько-українська угода покликана допомогти розбудувати українське оборонне виробництво та надати «швидку та стійку допомогу в безпеці», якщо росія знову нападе.

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