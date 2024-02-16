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16 лютого 2024, 12:57

В Україну надійшли $50 мільйонів від Японії на відновлення житла

До українського бюджету надійшла частина коштів гранту у $49,4 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

До українського бюджету надійшла частина коштів гранту у $49,4 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей».
Фото: dpsu.gov.ua

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Зазначається, що кошти спрямують на відшкодування витрат бюджету, використаних на компенсації власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які внаслідок війни зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови.

Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від урядів Японії та Норвегії через ще один проєкт Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Майбутнє фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.

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Джерело: Мінфін
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