Біткоїн подолав $51 тисячу: капіталізація сягнула $1 трильйона

Біткоїн відновив зростання й вже подолав відмітку $51 тис, 14 лютого. Капіталізація активу досягла $1 трлн. Про це свідчать дані агрегатора CoinMarketCap.

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На момент написання новини вартість першої криптовалюти становить $51 335. Новий стрибок BTC відбувся зранку на День Валентина.

Нагадаємо, що пробиття психологічної відмітки $50 тис відбулось 12 лютого. Після цього відбувся відкат до $48 тис. На такому рівні біткоїн торгувався востаннє наприкінці 2021 року.

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