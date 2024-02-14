Біткоїн відновив зростання й вже подолав відмітку $51 тис, 14 лютого. Капіталізація активу досягла $1 трлн. Про це свідчать дані агрегатора CoinMarketCap.
14 лютого 2024, 12:55
Біткоїн подолав $51 тисячу: капіталізація сягнула $1 трильйона
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На момент написання новини вартість першої криптовалюти становить $51 335. Новий стрибок BTC відбувся зранку на День Валентина.
Нагадаємо, що пробиття психологічної відмітки $50 тис відбулось 12 лютого. Після цього відбувся відкат до $48 тис. На такому рівні біткоїн торгувався востаннє наприкінці 2021 року.
До теми: Біткоїн підскочив $50 тис: чи правда, що найгірші часи для нього позаду
Джерело: Мінфін
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