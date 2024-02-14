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14 лютого 2024, 8:10

Курс біткоїна впав після рекордного стрибка

Ціна біткоїна впала вперше за вісім торгових сесій, після досягнення дворічного піку $50 369 напередодні. До вечора 13 лютого біткоїн втратив 1,8% вартості, опустившись до $48 656. Про це пише Bloomberg.

Ціна біткоїна впала вперше за вісім торгових сесій, після досягнення дворічного піку $50 369 напередодні.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається з курсом

Таку корекцію курсу в агентстві пояснили тим, що спекулянти взяли паузу після періоду зростання ціни, а зараз відбувається фіксація прибутку.

Біткоїн зріс на 10% за останні п'ять торгових сесій і на 15% — за останній місяць.

Останнє зростання було зумовлене оптимізмом щодо того, що минулого місяця США схвалили спотові біржові фонди біткоїнів, що призвело до більшого загального визнання.

Читайте: Біткоїн підскочив $50 тис.: чи правда, що найгірші часи для нього позаду

«Існує деяка фіксація прибутку, 50 тисяч психологічно є значною цифрою, і трейдери все ще намагаються передбачити, як схвалення ETF відіграють», — зазначив партнер-засновник кількісної торгової фірми Dexterity Capital Майкл Сафаї.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 12 лютого біткоїн подолав психологічну позначку $50 тис. Останній раз на такому рівні перша криптовалюта торгувалася наприкінці 2021 року. З початку 2024 року біткоїн зріс майже на 16%.

Читайте також: Скільки криптовалюти задекларували та втратили українські чиновники — Опендатабот

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Bookseller
Bookseller
14 лютого 2024, 8:37
#
Вы что будете каждое движение битка на 1000 баксов каждый раз в отдельной статье описывать? Такое дёрганье за ценой до добра не доводит, хладнокровнее надо быть
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 лютого 2024, 9:15
#
Это немного интереснее, чем описывать скачки курса гривны на 5−10 копеек…
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 лютого 2024, 11:04
#
Вже знову виріс, давайте нову новину:)
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