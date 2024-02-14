Ціна біткоїна впала вперше за вісім торгових сесій, після досягнення дворічного піку $50 369 напередодні. До вечора 13 лютого біткоїн втратив 1,8% вартості, опустившись до $48 656. Про це пише Bloomberg.
Курс біткоїна впав після рекордного стрибка
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Що відбувається з курсом
Таку корекцію курсу в агентстві пояснили тим, що спекулянти взяли паузу після періоду зростання ціни, а зараз відбувається фіксація прибутку.
Біткоїн зріс на 10% за останні п'ять торгових сесій і на 15% — за останній місяць.
Останнє зростання було зумовлене оптимізмом щодо того, що минулого місяця США схвалили спотові біржові фонди біткоїнів, що призвело до більшого загального визнання.
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«Існує деяка фіксація прибутку, 50 тисяч психологічно є значною цифрою, і трейдери все ще намагаються передбачити, як схвалення ETF відіграють», — зазначив партнер-засновник кількісної торгової фірми Dexterity Capital Майкл Сафаї.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 12 лютого біткоїн подолав психологічну позначку $50 тис. Останній раз на такому рівні перша криптовалюта торгувалася наприкінці 2021 року. З початку 2024 року біткоїн зріс майже на 16%.
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