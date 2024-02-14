Franklin Templeton подала заявку на запуск спотового ефіру-ETF

Інвестиційна холдингова компанія Franklin Templeton, яка управляє активами на суму $1,5 трлн, подала американському регулятору заявку на створення спотового біржового фонду (ETF), прив'язаного до ефіру.

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Що відомо

Згідно з заявкою, поданою компанією до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) за формою S-1, як кастодіальні сервіси виступатимуть Coinbase Custody Trust Company і банк BNY Mellon.

Біржа Coinbase повинна відповідати за збереження та керування криптографічними ключами, за допомогою яких контролюються базові активи ETF. Franklin Templeton планує запустити свій криптовалютний біржовий фонд на фондовій біржі Чикаго опціонів (CBOE BZX).

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Компанія запевняє, що інвестори отримають безперешкодний доступ до ефіру без будь-яких операційних проблем, які можуть виникати при прямих інвестиціях у криптовалюту.

Аналогічно компаніям BlackRock та ARK Invest, політика Franklin Templeton полягає у погашенні вартості паїв майбутнього фонду готівкою.

Нагадаємо

Раніше Franklin Templeton висловила оптимістичний настрій щодо майбутнього розвитку Ефіріуму, Solana та інших мереж першого рівня.

Нещодавно SEC відклала ухвалення рішення за заявкою Invesco Galaxy на запуск спотового ефіру-ETF. Регулятор пояснив це спробою спочатку зрозуміти принцип роботи алгоритму консенсусу Proof-of-Stake (PoS), який перейшов Ефіріум .

За прогнозом банку Standard Chartered, відомство схвалить запуск спотових ETF на ефір уже у травні цього року.