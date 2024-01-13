Глава BlackRock очікує на появу Ethereum-ETF

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«Я бачу користь у створенні Ethereum ETF. Це лише сходинки на шляху до токенізації, і я дійсно вірю, що ми рухатимемося саме в цьому напрямку», — сказав Фінк.

Фінк зазначив, що криптовалюти належать до класу активів, а не валют. Криптовалюти, на думку СЕО BlackRock, є альтернативним засобом для збереження цінності, захисним активом.

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Фінк також пояснив, що розглядає ETF на різні активи як перший щабель технологічної революції. За нею, за його словами, буде токенізація всіх видів фінансових активів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 10 січня SEC затвердила 11 заявок від емітентів спотових біткоїн-ETF, на це чекали 10 років. Комісія багато разів до цього відмовляла компаніям у реєстрації такого торговельного інструменту.

Схвалення 11 спотових ETF на біткоїн викликало оптимізм у інвесторів щодо потенційного схвалення ETF на Ethereum. На тлі цього відбулося різке зростання курсу провідного альткоїну.