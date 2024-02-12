Польща перевірятиме на кордоні все транзитне українське зерно

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Перевірка зерна

За його словами, польські служби перевірятимуть якість усього збіжжя на кордоні з Україною.

Після того, як це зерно потрапляє транзитом до Німеччини і там з’ясовується, що воно поганої якості, то воно на 99% повертається до Польщі вже як європейське збіжжя, пояснив Колодзєйчак.

«Це збіжжя не повертається в Україну, а до Польщі», — наголосив заступник міністра.

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Він також анонсував створення при міністерстві інформаційної платформи, за допомогою якої польські аграрії зможуть повідомляти про проблеми та порушення.

Нагадаємо

Україна вже змінила правила експорту сільгосппродукції до п’яти країн ЄС. Уряд ухвалив постанову, щоб запобігти зловживанням.

«Мінфін» писав, що 9 лютого польські фермери розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною — «Медика — Шегині». Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску — «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».