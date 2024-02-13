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13 лютого 2024, 17:48

Мільярдер Ксав'є Ньєль, який купує lifecell, націлився й на найбільшого провайдера «Датагруп-Воля»

Компанія NJJ Capital французького мільярдера Ксав'є Ньєля, яка раніше оголосила про придбання мобільного оператора lifecell, також планує купити українського оператора фіксованого зв’язку та цифрових послуг компанію «Датагруп-Воля». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Агенція посилається на відповідь АМКУ. Відповідна заява від NJJ Capital надійшла 23 січня 2024 року.

Компанія NJJ Capital французького мільярдера Ксав'є Ньєля, яка раніше оголосила про придбання мобільного оператора lifecell, також планує купити українського оператора фіксованого зв’язку та цифрових послуг компанію «Датагруп-Воля».
Ксав'є Ньєль EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

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Про компанію «Датагруп-Воля»

У червні 2021 року «Датагруп» придбала провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia.

Відтоді компанія «Датагруп-Volia» є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України. Компанія також активно розвиває напрямок хмарних сервісів — дата-центр Volia надає у користування хмарні та фізичні сервери, пропонує розміщення, colocation серверів клієнтів, хмарну інфраструктуру IaaS та великий перелік супутніх сервісів. Компанія обрана постачальником послуг для розміщення понад 3 тис. серверів.

Передісторія з Lifecell

Раніше повідомлялось, що NJJ Capital французького мільярдера Ксав'є Ньєля купує за $500 млн компанію Lifecell, яка належить турецькій Turkcell. Наразі угода проходить перевірку в АМКУ.

NJJ володіє третім за величиною мобільним оператором у Франції Iliad, (працює під брендом Free), а також має телекомунікаційний проєкт у Польщі.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
13 лютого 2024, 18:11
#
Одна з найбільш упоротих контор на ринку. Телефонують і годинами вмовляють тебе підключитись, використовуючи прийоми НЛП. Якщо сам не покладеш трубку, розмова може продовжуватись хоч добу. Мене завжди цікавило, невже це працює? І маю надію, що новий власник нарешті звільнить тих упоротих топів, які придумали цю збочену систему вербовки нових сектантів (тобто клієнтів).
+
+10
akapello
akapello
13 лютого 2024, 18:15
#
Ситуація на фронті, щонайменше, тривожна. А входом до нашого бізнесу цікавляться то ОТР, то Ньєль. Що їм такого відомо, що вони ігнорують проблемну ситуацію?
+
0
zevs1
zevs1
13 лютого 2024, 18:36
#
Эти инвестиции уважаемый называются бизнес, человек рискует получить либо хорошую прибыль либо убыток, и третье скорее всего этого бизнесмена ещё разденут наши чинуши по принципу раз нашлись деньги на покупку то и с нами сможет нормально разрулить проблемы в не зависимости от результатов.
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