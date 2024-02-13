Мільярдер Ксав'є Ньєль, який купує lifecell, націлився й на найбільшого провайдера «Датагруп-Воля»

Компанія NJJ Capital французького мільярдера Ксав'є Ньєля, яка раніше оголосила про придбання мобільного оператора lifecell, також планує купити українського оператора фіксованого зв’язку та цифрових послуг компанію «Датагруп-Воля». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Агенція посилається на відповідь АМКУ. Відповідна заява від NJJ Capital надійшла 23 січня 2024 року.

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Про компанію «Датагруп-Воля»

У червні 2021 року «Датагруп» придбала провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia.

Відтоді компанія «Датагруп-Volia» є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України. Компанія також активно розвиває напрямок хмарних сервісів — дата-центр Volia надає у користування хмарні та фізичні сервери, пропонує розміщення, colocation серверів клієнтів, хмарну інфраструктуру IaaS та великий перелік супутніх сервісів. Компанія обрана постачальником послуг для розміщення понад 3 тис. серверів.

Передісторія з Lifecell

Раніше повідомлялось, що NJJ Capital французького мільярдера Ксав'є Ньєля купує за $500 млн компанію Lifecell, яка належить турецькій Turkcell. Наразі угода проходить перевірку в АМКУ.

NJJ володіє третім за величиною мобільним оператором у Франції Iliad, (працює під брендом Free), а також має телекомунікаційний проєкт у Польщі.

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