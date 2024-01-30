Amazon та iRobot скасували злиття через протидію регуляторів

Amazon скасувала придбання виробника роботів-пилососів iRobot за $1,4 мільярда. На рішення вплинула протидія антимонопольних регуляторів ЄС. Про це пише Reuters.

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Причина скасування угоди

Головна причина блокування угоди — занепокоєння, що Amazon може перешкодити конкурентам iRobot на своєму онлайн-ринку, особливо у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії.

Amazon оголосила про угоду в серпні 2022 року. Компанія намагалася розширити свою лінійку пристроїв для розумного дому.

Реакція ринку

Акції iRobot на тлі таких новин різко обвалились з $17 до $14(NASDAQ). Загалом папери за рік впали аж на 65%.

Динаміка ціни акцій iRobot / Джерело: Google

На акції Amazon новина про скасування угоди не мала суттєвого впливу, компанія продовжує ріст додавши за останні 5 днів 4% (+60% за рік).

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