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11 лютого 2024, 12:04

У Німеччині прогнозують до 10 мільйонів біженців з України у разі перемоги росії — ЗМІ

В разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги рф німецький уряд очікує 10 млн додаткових біженців з України. Про це повідомляє газета Welt am Sonntag.

В разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги рф німецький уряд очікує 10 млн додаткових біженців з України.
Фото: freepik.com

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Відсутність допомоги США є проблемою. Проте у німецькому уряді припускають, що Україна зможе утримати фронт до кінця 2024 року.

«Якщо Україна розпадеться, федеральний уряд припускає, що близько десяти мільйонів людей покинуть країну. За цього сценарію переважна більшість біженців попрямує до Західної Європи, однією з країн призначення буде Німеччина», — йдеться у повідомленні.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 6 млн людей покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення рф. За даними Міністерство внутрішніх справ (BMI), наразі в Німеччині перебуває 1,1 млн громадян України, які в'їхали в країну з 2022 року.

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Експерт з питань зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріх Кізеветтер вважає Європу більш відповідальною за Україну, ніж будь-коли.

За його словами, підтримуючим Україну державам тепер доведеться значно збільшити військову допомогу з огляду на затримку у допомозі з боку США.

«Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масового відтоку з України та поширення війни на країни НАТО стане набагато вірогіднішим. Тоді десять мільйонів біженців — це нижче припущення», — сказав Кізеветтер в інтерв'ю Welt am Sonntag.

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Дослідник міграції Джеральд Кнаус поділяє цю оцінку.

«Якщо Україна програє війну, до ЄС може приїхати набагато більше десяти мільйонів біженців. Це вже найбільший рух біженців у Європі з 1940-х років». Порівняно з масовим відтоком у контексті війни в Сирії, є велика різниця. Туреччина закрила кордон із Сирією та побудувала стіну. ЄС не робитиме цього щодо України. Тож, якщо ЄС не хоче, щоб кількість біженців збільшувалася, він повинен зараз допомогти Україні виграти оборонну війну", — заявив Кнаус.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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plitt
plitt
11 лютого 2024, 12:32
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Ну и чем это плохо для Германии, которая постоянно нуждается в рабочей, недорогой и желательно квалифицированной силе? которая еще к тому же одной христианской веры и дети которой в следующем поколении будут ничем не отличатся от коренных немцев. это вам не исламизация страны, дети которых и в пятом поколении будут бегать по улицам с флагами исламских республик и сидеть на социальной помощи занимаясь преступной деятельностью. За украинскую дешевую рабочую силу уже давно борьба между странами начатая еще до войны. Как один эмигрант работающий на строительной фирме в германии мне рассказывал что когда ему предлагали помощников турков он отвечал что лучше я сам сделаю чем буду им объяснять, 10 лет живут в стране и язык толком выучить не могут. Беда не в Германии будет, а на Украине, так как потеря активного населения самое ужасное что может произойти в стране, а не как многие плачутся что скупят украинскую землю которая даже сейчас дороже той же болгарской. Кто будет платить налоги, отдавать долги, кормить и лечить всех выживших послевоенных инвалидов пенсионеров и детей?
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