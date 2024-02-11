У Німеччині прогнозують до 10 мільйонів біженців з України у разі перемоги росії — ЗМІ

В разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги рф німецький уряд очікує 10 млн додаткових біженців з України. Про це повідомляє газета Welt am Sonntag.

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Відсутність допомоги США є проблемою. Проте у німецькому уряді припускають, що Україна зможе утримати фронт до кінця 2024 року.

«Якщо Україна розпадеться, федеральний уряд припускає, що близько десяти мільйонів людей покинуть країну. За цього сценарію переважна більшість біженців попрямує до Західної Європи, однією з країн призначення буде Німеччина», — йдеться у повідомленні.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 6 млн людей покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення рф. За даними Міністерство внутрішніх справ (BMI), наразі в Німеччині перебуває 1,1 млн громадян України, які в'їхали в країну з 2022 року.

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Експерт з питань зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріх Кізеветтер вважає Європу більш відповідальною за Україну, ніж будь-коли.

За його словами, підтримуючим Україну державам тепер доведеться значно збільшити військову допомогу з огляду на затримку у допомозі з боку США.

«Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масового відтоку з України та поширення війни на країни НАТО стане набагато вірогіднішим. Тоді десять мільйонів біженців — це нижче припущення», — сказав Кізеветтер в інтерв'ю Welt am Sonntag.

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Дослідник міграції Джеральд Кнаус поділяє цю оцінку.

«Якщо Україна програє війну, до ЄС може приїхати набагато більше десяти мільйонів біженців. Це вже найбільший рух біженців у Європі з 1940-х років». Порівняно з масовим відтоком у контексті війни в Сирії, є велика різниця. Туреччина закрила кордон із Сирією та побудувала стіну. ЄС не робитиме цього щодо України. Тож, якщо ЄС не хоче, щоб кількість біженців збільшувалася, він повинен зараз допомогти Україні виграти оборонну війну", — заявив Кнаус.