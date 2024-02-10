Арахамія: арештів рахунків ухилянтів точно не буде, але інший примус — так

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 лютого 2024, 13:09

Арахамія: арештів рахунків ухилянтів точно не буде, але інший примус — так

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевнив, що певні норми із запропонованого Міністерством оборони законопроєкту про мобілізацію точно не будуть підтримані Верховною Радою і будуть змінені, проте певний примус для тих, хто ухиляється від мобілізації, все ж буде впроваджено, але який саме — ще незрозуміло. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Liga.net.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевнив, що певні норми із запропонованого Міністерством оборони законопроєкту про мобілізацію точно не будуть підтримані Верховною Радою і будуть змінені, проте певний примус для тих, хто ухиляється від мобілізації, все ж буде впроваджено, але який саме — ще незрозуміло.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відповідаючи на запитання, які норми законопроєкту про мобілізацію, підтриманого нардепами у першому читанні, є абсолютно неприйнятними для провладної фракції, Арахамія сказав, що таких багато.

Зокрема, це норми, що стосуються інвалідів та їхніх доглядачів (змін не буде, залишиться чинна наразі редакція), аспірантів (Арахамія заявив про «несправедливість» збереження броні лише для бюджетників, оминаючи контрактників).

«Третя річ — ми точно не згодні з тим, щоб за рішенням ТЦК заарештовували рахунки українців всередині країни чи за кордоном. Це просто виглядає, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Це точно не пройде, в Раді немає на це голосів», — заявив Арахамія.

Електронні повістки

Також він назвав дискусійним питання електронних повісток. Він пояснив, як виникла ця ідея.

«Нікому не подобається, коли їздять ці автобуси ТЦК, які знімають людей з громадського транспорту чи зупиняють, в магазині десь ловлять. Тобто ТЦК на вулицях не влаштовує людей. Ми це знаємо і шукали альтернативний шлях, яким чином зробити так, щоб вони на вулицях не вихвачували людей, а робили так звану заплановану мобілізацію», — сказав Арахамія.

Читайте також: Тепер можуть працювати цілодобово: Кабмін розширив повноваження ТЦК під час проведення мобілізації

Він наголосив, що для цього потрібно «мати всіх в одній системі». Нардеп нагадав про ухвалений у січні закон про цифровізацію армії, який дозволить внести до реєстру всіх військовозобов'язаних. Вони мають отримати «сертифікат захисника» на кшталт COVID-сертифікатів у «Дії». Цей сертифікат отримуватимуть через інтернет, у ЦНАП або ТЦК.

Арахамія пояснив, що це потрібно для того, щоб держава розуміла теоретично, скільки людей можуть бути призвані, і спланувати «смартмобілізацію», яка дозволила б попереджати людей про те, що наразі вони, приміром, не в першій черзі, але можуть бути мобілізовані через рік чи якийсь інший проміжок часу. Це дасть змогу військовозобов'язаним підготуватися, почати тренуватися тощо.

Але, як наголосив Арахамія, деякі зараз «ховаються» від мобілізації та навіть не хочуть офіційно працевлаштовуватись у компанії, щоб уникнути обліку. Отже, з огляду на те що «добровільно це робити ніхто не буде», потрібен якийсь примус.

«Те, що запропонували в Міністерстві оборони та Генштабі — все заарештувати, — не підходить. Це, по-перше, занадто жорстко. По-друге, в державі взагалі немає потужностей… Але треба мати якийсь примус. Ми не знаємо, що це буде. Шукатимемо баланс між першим і другим читаннями», — сказав Арахамія.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 січня 2024 року у Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо мобілізації. У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.

Крім того, передбачені штрафи: 17 тис. грн — за порушення правил військового обліку та 204 тис. грн — за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+105
zzzachary
zzzachary
10 лютого 2024, 13:31
#
Це говорить не легітимний депутат котрого б вже не обрали якщо б вибори пройшли у 2023 році як и повинні були, потрібно провести вибори хоча б на 50% ВР тому що для них ця віна буде вигідніше за Уйла!
+
+45
financialGenius
financialGenius
10 лютого 2024, 14:15
#
А вы думаете им выгодно ее заканчивать ? Запад с США уже поняли что это черная дыра для их денег … а нашим лжи бы потянуть еще пару лет так как , во-первых будут получать средства во-вторых остаются у власти что позволит выстроить тоталитарный режим , хуже чем у «освободителей» , потом их никто не сможет скинуть , по крайней мере одного точно. Им только нужно обеспечить живой силой и все .
+
+30
financialGenius
financialGenius
10 лютого 2024, 14:19
#
Ну и если перегнут палку и провалят фронт , то нас захватят, а они свалят , без каких либо проблем живя с миллиардами в Европе . Даже рашки они будут уже не важны , так как это будет отработанный материал , который не будет им опасен . Ну или Сирия 2.0 … Пару государств у нас в Украине «защищают» нас от самих же себя и все на своих полезных ископаемых …
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
10 лютого 2024, 15:07
#
Вы знаете, я глубже погрузился в тему и понимаю, что Залужный прав с требованием дать 20.000 солдат в месяц или просто войну мы просрем. Все эти «послабления» как заигрывание с диванными воинами лишь откладывают кризис.

И так, Безгулая, строго говоря, должна сидеть в тюрьме. Она раскрыла уровень потерь ЗСУ — 20.000 убитыми и инвалидами в месяц. Это безусловно гостайна и ее раскрытие должно быть наказуемо в уголовном порядке, но было так важно Банковой валить Залужного, что все на нее наплевали. Залужный на деле просил не 500 тысяч, а 20 тысяч в месяц, т.к. с такой скоростью сокращается в наше войско.

Западные СМИ по опросам наших старших офицеров бьют тревогу, они сообщают что части в обороне имеют потери около 70% после вываливания на них миллионов снарядов и десятков тысяч FPV. Бригады наступа как 47я понесли потери также около 70% в личном составе и технике. По методичкам НАТО и СССР даже 30% потерь — это потеря боеспособности.

Ситуация критическая. Залужный асбсолютно прав. Сейчас вопрос не спасть вклады или нет, а решать воевать или заканчивать это блуд дипломатией.

Уровень потерь около 70% это на границе обвала фронта. План мобилизации выполняется на 10%. Мы пока о грошах, а на кону государство.
+
+76
Bookseller
Bookseller
10 лютого 2024, 13:33
#
Так предлагал Дикий стрелять по коленям, вот и будет принуждение, и не такое жесткое как блокировка., у людей будут деньги на лечение. Всё цивилизованно.
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
10 лютого 2024, 15:24
#
Понимаете, я несколько больше посмотрел в цифры сейчас.

Все очень плохо. Марафон для идиотов даже на 3% не отражает уровень кризиса.

У меня даже теперь больше сомнение уволил ли Зеленский Залужного или Валера просто махнул рукой на нацию, которая со своих диванов воевать тупо не хочет.

ЗСУ сокращаются на 20.000 солдат в месяц! У нас проблемы со снарядами, но еще больше проблема, что в подразделении может быть M777, но там нет артиллеристов, половина убиты, новых нет. В пехоте есть Брауининги, Хамви и Джавелины, но 70% штурмовиков убита или ранена, новых нет.

Мы там всем про помощь США, но они они могут присылать снаряды и ракеты, а у нас основной ресурс который кончается — ЛЮДИ.

Если нация не хочет воевать, то нужны выборы или референдум для принятия решения.

+
+53
stas12345
stas12345
10 лютого 2024, 14:03
#
Теперь без сертификата захисника не будут пускать в заведения, магазины, общественный транспорт
+
0
zevs1
zevs1
10 лютого 2024, 15:24
#
Мобилизация должна начинаться с Держслужбовців и 45-летних пенсіонерів которые получили и получают все блага от государства в виде хороших зарплат премий и пенсий.

Простой украинец занят выживанием, изявит желание пойти в армию сам прийдёт и подпишет контракт, и не надо бегать за теми кто не получил и не получает никаких материальных благ из госсбюджета.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Mike Bondarenko, StraightEdge, zevs1 и 72 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами