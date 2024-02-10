Арахамія: арештів рахунків ухилянтів точно не буде, але інший примус — так

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевнив, що певні норми із запропонованого Міністерством оборони законопроєкту про мобілізацію точно не будуть підтримані Верховною Радою і будуть змінені, проте певний примус для тих, хто ухиляється від мобілізації, все ж буде впроваджено, але який саме — ще незрозуміло. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Liga.net.

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Відповідаючи на запитання, які норми законопроєкту про мобілізацію, підтриманого нардепами у першому читанні, є абсолютно неприйнятними для провладної фракції, Арахамія сказав, що таких багато.

Зокрема, це норми, що стосуються інвалідів та їхніх доглядачів (змін не буде, залишиться чинна наразі редакція), аспірантів (Арахамія заявив про «несправедливість» збереження броні лише для бюджетників, оминаючи контрактників).

«Третя річ — ми точно не згодні з тим, щоб за рішенням ТЦК заарештовували рахунки українців всередині країни чи за кордоном. Це просто виглядає, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Це точно не пройде, в Раді немає на це голосів», — заявив Арахамія.

Електронні повістки

Також він назвав дискусійним питання електронних повісток. Він пояснив, як виникла ця ідея.

«Нікому не подобається, коли їздять ці автобуси ТЦК, які знімають людей з громадського транспорту чи зупиняють, в магазині десь ловлять. Тобто ТЦК на вулицях не влаштовує людей. Ми це знаємо і шукали альтернативний шлях, яким чином зробити так, щоб вони на вулицях не вихвачували людей, а робили так звану заплановану мобілізацію», — сказав Арахамія.

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Він наголосив, що для цього потрібно «мати всіх в одній системі». Нардеп нагадав про ухвалений у січні закон про цифровізацію армії, який дозволить внести до реєстру всіх військовозобов'язаних. Вони мають отримати «сертифікат захисника» на кшталт COVID-сертифікатів у «Дії». Цей сертифікат отримуватимуть через інтернет, у ЦНАП або ТЦК.

Арахамія пояснив, що це потрібно для того, щоб держава розуміла теоретично, скільки людей можуть бути призвані, і спланувати «смартмобілізацію», яка дозволила б попереджати людей про те, що наразі вони, приміром, не в першій черзі, але можуть бути мобілізовані через рік чи якийсь інший проміжок часу. Це дасть змогу військовозобов'язаним підготуватися, почати тренуватися тощо.

Але, як наголосив Арахамія, деякі зараз «ховаються» від мобілізації та навіть не хочуть офіційно працевлаштовуватись у компанії, щоб уникнути обліку. Отже, з огляду на те що «добровільно це робити ніхто не буде», потрібен якийсь примус.

«Те, що запропонували в Міністерстві оборони та Генштабі — все заарештувати, — не підходить. Це, по-перше, занадто жорстко. По-друге, в державі взагалі немає потужностей… Але треба мати якийсь примус. Ми не знаємо, що це буде. Шукатимемо баланс між першим і другим читаннями», — сказав Арахамія.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 січня 2024 року у Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо мобілізації. У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.

Крім того, передбачені штрафи: 17 тис. грн — за порушення правил військового обліку та 204 тис. грн — за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.