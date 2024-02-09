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9 лютого 2024, 16:13

Тепер можуть працювати цілодобово: Кабмін розширив повноваження ТЦК під час проведення мобілізації

У п’ятницю, 9 лютого, Кабінет міністрів вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, дозволивши їм працювати цілодобово. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

У п’ятницю, 9 лютого, Кабінет міністрів вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, дозволивши їм працювати цілодобово.
Фото: ukr.radio

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Зокрема, внесеними змінами передбачено, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану ТЦК мають право цілодобово:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада підтримала законопроєкти про затвердження указів президента про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 13 травня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
innapcholko
innapcholko
9 лютого 2024, 16:25
#
Это противоречит законам Украины
+
+15
Vadim531
Vadim531
9 лютого 2024, 16:47
#
'Кажется мы на пороге грандиозного шухера'
+
+30
Exba
Exba
9 лютого 2024, 16:48
#
Дни и ночи у мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 лютого 2024, 17:06
#
На шо тільки не підеш, заради могилізації.
Хай би ще вночі по хатах та квартирах ходили.
+
0
Riojas
Riojas
9 лютого 2024, 17:09
#
Как заявил сегодня наш Генерал 200, приоритеты на 2024 год — сохранение жизни солдат. Оно и заметно.
+
0
Rubi0
Rubi0
9 лютого 2024, 17:23
#
Арест счетов, депозитов и овгз, сам себя не выпишет.
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