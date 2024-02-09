Тепер можуть працювати цілодобово: Кабмін розширив повноваження ТЦК під час проведення мобілізації

У п’ятницю, 9 лютого, Кабінет міністрів вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, дозволивши їм працювати цілодобово. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

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Зокрема, внесеними змінами передбачено, що під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану ТЦК мають право цілодобово:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада підтримала законопроєкти про затвердження указів президента про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 13 травня 2024 року.