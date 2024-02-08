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8 лютого 2024, 18:15

У якій валюті українці зберігають заощадження та в яких банках

На початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

На початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд гривень.
Фото:depositphotos

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У якій валюті зберігають вклади

За даними НБУ, на 1 січня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,7 млн вкладів.

Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень. У валюті було 9,8 млн вкладів на суму 438 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у грудні 2023 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

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Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному Приватбанку — 464,1 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,2 млн.

На другому місці державний Ощадбанк — 12,8 млн вкладників, сума — 192,7 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 8 млн вкладників, сума — 85,5 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,0 млн, сума — 85,5 млрд гривень та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,1 млн, сума — 58,8 млрд гривень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 лютого 2024, 18:43
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Если бы банки выполняли законы, то хранили бы в банках, а так наличка или крипта
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matroskin
matroskin
8 лютого 2024, 19:20
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Если б Вы уплатили с них налоги, то можно и нести в банк (хотя профит там так себе), а так да- наличка или крипта. В банк сейчас стремно нести миллион, по жизни «безработному» человеку, которому «должны все» а он «никому ничего не должен».
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Dmitrik7
Dmitrik7
8 лютого 2024, 20:14
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«Не спрашивай, что может сделать для тебя твоя страна, спрашивай, что ты можешь для нее сделать!» (с)

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matroskin
matroskin
8 лютого 2024, 20:17
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Не это в буржуазной Америке или Англии так, скрепная русская пословица это:
«Громче всех кричит — ДЕРЖИ ВОРА — сам вор»
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Dmitrik7
Dmitrik7
8 лютого 2024, 19:56
#
«Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті»

А сейчас, без ансамБля, местный весельчак Алёша из 2006 го, споёт нам песню «Как же хорошо, что я в гривне» :)

Пой, Леха!
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