У якій валюті українці зберігають заощадження та в яких банках

У якій валюті зберігають вклади

За даними НБУ, на 1 січня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,7 млн вкладів.

Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень. У валюті було 9,8 млн вкладів на суму 438 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у грудні 2023 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

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Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному Приватбанку — 464,1 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,2 млн.

На другому місці державний Ощадбанк — 12,8 млн вкладників, сума — 192,7 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 8 млн вкладників, сума — 85,5 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,0 млн, сума — 85,5 млрд гривень та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,1 млн, сума — 58,8 млрд гривень.