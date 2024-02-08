На початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
У якій валюті українці зберігають заощадження та в яких банках
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У якій валюті зберігають вклади
За даними НБУ, на 1 січня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,7 млн вкладів.
Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень. У валюті було 9,8 млн вкладів на суму 438 млрд гривень.
При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у грудні 2023 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.
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Рейтинг банків за вкладами
За даними НБУ, найбільше вкладів у державному Приватбанку — 464,1 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,2 млн.
На другому місці державний Ощадбанк — 12,8 млн вкладників, сума — 192,7 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 8 млн вкладників, сума — 85,5 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,0 млн, сума — 85,5 млрд гривень та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,1 млн, сума — 58,8 млрд гривень.
Коментарі - 5
«Громче всех кричит — ДЕРЖИ ВОРА — сам вор»
А сейчас, без ансамБля, местный весельчак Алёша из 2006 го, споёт нам песню «Как же хорошо, что я в гривне» :)
Пой, Леха!