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7 лютого 2024, 17:43

Мецгер: Пільгову іпотеку видаватимуть тільки на житло від забудовників

Укрфінжитло планує поступово залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку. Про це повідомив голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер на конференції міжнародного фінансового клубу Bankir, передає Інтерфакс-Україна.

Укрфінжитло планує поступово залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Ми фокусуватимемося на первинці… і, можливо, навіть не можливо, давайте обіцятиму: ми закриємо зовсім вторинний ринок як такий, можливо, через рік», — сказав він.

Очільник Укрфінжитла також вважає, що змін зазнає сам ландшафт забудовників та їхні підходи до будівельного процесу.

«Бо є запит від суспільства — це такий, умовний, європейський white box: ми не хочемо бачити цеглу, бетон, дроти, що стирчать зі стіни. Ми хочемо бачити white box — це готова до житла квартира», — пояснив Мецгер.

Читайте: «єОселя»: кому найчастіше відмовляють банки

Голова правління компанії зазначив, що у 2024 році Укрфінжитло планує надати близько 12 тис. іпотечних кредитів на 20 млрд грн.

«Якщо нам вдасться домовитися, можливо, про якусь підтримку з нашим міжнародним суспільством — ми збільшимо ці обсяги. Програма масштабується дуже легко», — наголосив він.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що від початку дії програми «єОселя» кредити отримали 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн 1200 з них взяли кредити на умовах масової іпотеки загалом на 2 млрд грн.

У 2023 році, згідно з озвученими урядом планів, за програмою «єОселя» передбачалося прокредитувати придбання 10 тис. квартир. Станом на жовтень житло отримали менше ніж 4 тис. родин.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
7 лютого 2024, 17:58
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«За останні роки ці ринки пережили значні коливання, що призвело до зростання цін. Таким чином ціни на нерухомість в Києві формуються в результаті взаємодії різних факторів, таких як попит, інфляція та вартість будівельних матеріалів. Це зумовлює їхню стабільність та зростання, незалежно від економічних або соціальних криз», — каже Олександр Бойко. Війна в Україні створює надзвичайно конкурентне середовище на ринку нерухомості, оскільки підвищує попит на об'єкти в тих областях, де відносно безпечніше та стабільніше, каже Олександр Бойко. «Люди шукають житло в містах, де вони можуть почувати себе більш захищеними від наслідків агресії з боку Росії. Ще одна причина, чому ціни на нерухомість залишаються високими, — це нестабільність та ризики, які супроводжують війну. Інвестори та покупці хочуть мати надійні та стійкі активи, які допоможуть їм зберегти свої інвестиції в складних умовах. Тому нерухомість стає важливим інструментом, який збільшує конкуренцію та ціни на ринку», — розповів Олександр Бойко. Крім того, за його словами, війна ускладнює будівництво та розвиток нових об'єктів нерухомості через економічні проблеми та ризики. Це призводить до нестачі житла, що також підтримує високі ціни.
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0
bonv
bonv
7 лютого 2024, 17:58
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Експерт з нерухомості каже, що попит на житло в Києві не зменшується, а навпаки, підтримується ринковими механізмами, які стимулюють його. «Ринок рухають державні програми іпотечного кредитування для різних категорій громадян, для військових, науковців, вчителів та лікарів, а також для внутрішньо переміщених осіб та людей, які повертаються в Україну, незважаючи на складну безпекову та економічну ситуацію», — розповів Олександр Бойко. У новобудовах Києва ціни за квадратний метр коливаються від 900 до 2 600 доларів за квадратний метр — залежно від розташування та рівню комфорту. За словами Олександра Бойка, середня ціна становить 1 100 — 1 200 доларів за квадратний метр. Ситуацію на ринку нерухомості важко передбачити, оскільки на нього впливають численні фактори, каже експерт. Однак, за його словами, зараз можна очікувати, що ціни продовжать зростати, особливо на квартири з ремонтом та в нових будинках. «Але необхідно враховувати, що війна, яка досі триває, може призвести до додаткових ризиків та невизначеності. Ціни на нерухомість залежать від багатьох факторів, таких як попит, пропозиція, дохід населення, стан економіки, інфляція тощо», — розповів Олександр Бойко.
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