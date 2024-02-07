Укрфінжитло планує поступово залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку. Про це повідомив голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер на конференції міжнародного фінансового клубу Bankir, передає Інтерфакс-Україна.
Мецгер: Пільгову іпотеку видаватимуть тільки на житло від забудовників
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Що відомо
«Ми фокусуватимемося на первинці… і, можливо, навіть не можливо, давайте обіцятиму: ми закриємо зовсім вторинний ринок як такий, можливо, через рік», — сказав він.
Очільник Укрфінжитла також вважає, що змін зазнає сам ландшафт забудовників та їхні підходи до будівельного процесу.
«Бо є запит від суспільства — це такий, умовний, європейський white box: ми не хочемо бачити цеглу, бетон, дроти, що стирчать зі стіни. Ми хочемо бачити white box — це готова до житла квартира», — пояснив Мецгер.
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Голова правління компанії зазначив, що у 2024 році Укрфінжитло планує надати близько 12 тис. іпотечних кредитів на 20 млрд грн.
«Якщо нам вдасться домовитися, можливо, про якусь підтримку з нашим міжнародним суспільством — ми збільшимо ці обсяги. Програма масштабується дуже легко», — наголосив він.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що від початку дії програми «єОселя» кредити отримали 6 757 родин на загальну суму 10,2 млрд грн 1200 з них взяли кредити на умовах масової іпотеки загалом на 2 млрд грн.
У 2023 році, згідно з озвученими урядом планів, за програмою «єОселя» передбачалося прокредитувати придбання 10 тис. квартир. Станом на жовтень житло отримали менше ніж 4 тис. родин.
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