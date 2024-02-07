Мецгер: Пільгову іпотеку видаватимуть тільки на житло від забудовників

Укрфінжитло планує поступово залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку. Про це повідомив голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер на конференції міжнародного фінансового клубу Bankir, передає Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

«Ми фокусуватимемося на первинці… і, можливо, навіть не можливо, давайте обіцятиму: ми закриємо зовсім вторинний ринок як такий, можливо, через рік», — сказав він.



Очільник Укрфінжитла також вважає, що змін зазнає сам ландшафт забудовників та їхні підходи до будівельного процесу.



«Бо є запит від суспільства — це такий, умовний, європейський white box: ми не хочемо бачити цеглу, бетон, дроти, що стирчать зі стіни. Ми хочемо бачити white box — це готова до житла квартира», — пояснив Мецгер.

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Голова правління компанії зазначив, що у 2024 році Укрфінжитло планує надати близько 12 тис. іпотечних кредитів на 20 млрд грн.



«Якщо нам вдасться домовитися, можливо, про якусь підтримку з нашим міжнародним суспільством — ми збільшимо ці обсяги. Програма масштабується дуже легко», — наголосив він.